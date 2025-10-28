На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обнаружено уязвимое место агрессивного вида рака

IJMS: белок F2R помогает клеткам рака яичников распространяться в организме
Pexels

Ученые из Университета Южной Австралии установили, что блокировка активности белка F2R снижает риск метастазирования рака яичников — наиболее смертоносного гинекологического заболевания. Работа опубликована в журнале International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Команда под руководством доктора Хьюго Альбрехта установила, что уровень белка F2R (рецептора тромбина второго типа) значительно повышен в тканях опухолей, особенно у пациенток с лекарственной устойчивостью и метастазами. Метастазы — это вторичные опухолевые очаги, образованные злокачественными клетками, которые отделились от первичного новообразования.

Ученые объяснили: F2R участвует в передаче сигналов, которые активируют движение и выживаемость клеток. Когда исследователи «выключали» ген F2R в лабораторных моделях, раковые клетки теряли способность активно двигаться, внедряться в окружающие ткани и формировать так называемые сфероиды — скопления клеток, из которых обычно развиваются метастазы.

Кроме того, блокировка F2R делала опухолевые клетки более чувствительными к стандартной химиотерапии, что указывает на его возможную роль в формировании устойчивости к лечению.

По словам авторов, F2R может стать новым биомаркером — молекулярным показателем, по которому можно определять агрессивные формы рака и подбирать наиболее эффективные схемы терапии. Сейчас ученые готовят клинические испытания, чтобы подтвердить диагностическую и клиническую ценность этой находки.

