В Минздраве рассказали, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Чуланов: подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ может наблюдаться в декабре-январе

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России стабильна. Об сообщил специалист Минздрава России Владимир Чуланов, пишет ТАСС.

«По данным оперативного мониторинга, эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в стране не превышены. Подъем заболеваемости может наблюдаться в декабре-январе», — уточнил он.

В текущем эпидсезоне циркулируют штаммы вирусов гриппа A и B, риновирусы и коронавирусы. Ожидаемыми являются свиной и гонконгский гриппы, уточнил Чуланов.

В свою очередь замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко сообщала, что начало эпидемии гриппа на территории России в текущем году ожидается в конце ноября — начале декабря. По ее словам, в случае начала эпидемии в конце текущего года, ее пик придется на дни после новогодних праздников.

Сообщалось также, что в этом осенне-зимнем сезоне в Петербурге ожидается распространение сразу двух подтипов вируса гриппа А — «свиного» H1N1 и «гонконгского» H3N2.

Ранее россиянам назвали способы, которые помогут защититься от гриппа.