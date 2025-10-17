В Тюменской области произошла вспышка птичьего гриппа

В частном хозяйстве в селе Слобода-Бешкиль в Исетском районе Тюменской области произошла вспышка птичьего гриппа. Об этом пишет 72.RU.

О выявлении этой инфекции региональному изданию сообщили несколько не связанных друг с другом источников.

«Птица гуляла у ручья и заразилась, сожгли 50 птиц. После этого крупный индюшатник закрыли на карантин на 15 дней», — рассказал один из источников.

При этом в Исетском межрайонном центре и Тюменском управлении ветеринарии отказались комментировать ситуацию, а в администрации Исетского района и вовсе опровергли информацию о вспышке.

По данным журналистов, под угрозу заражения попадает территория в радиусе 15 км от Слободы-Бешкиль, на которой расположены шесть населенных пунктов Исетского района. Там уже был введен карантин и вахтовый режим работы сотрудников, а также обязательная дезинфекция въезжающей техники. Дороги и подъезды к селу, в котором была выявлена инфекция, уже перекрыты, там установлены КПП.

До этого ученые выяснили, что вирус птичьего гриппа активно «учится» заражать людей.

Вирус H9N2 был впервые зафиксирован в Китае в 1994 году и с тех пор остается доминирующим среди домашних птиц, несмотря на широкое использование вакцин.

