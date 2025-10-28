На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ устранить опасный генетический провокатор рака

NCB: блокировка гена ELOVL6 защищает от лекарственно устойчивого рака
Shutterstock

Ученые из Северо-Западного университета обнаружили новые молекулярные механизмы одной из самых распространенных онкогенных мутаций — KRAS-G12V. Результаты исследования опубликованы в Nature Chemical Biology (NCB).

Мутации в гене KRAS встречаются при раке поджелудочной железы, толстой кишки и немелкоклеточном раке легкого. Они запускают процесс малигнизации — превращают обычные клетки в раковые. Структурные изменения белков при этом затрудняют прямое воздействие с помощью лекарств.

Ранее ученые изучали другую мутацию в гене KRAS, называемую G12C. Для нее уже удалось разработать препараты, которые замедляют рост опухолей. Эти успехи побудили команду сосредоточиться на мутации KRAS-G12V, которая до сих пор оставалась труднодоступной для терапии.

С помощью полногеномного скрининга CRISPR–Cas9 исследователи выяснили, что ген ELOVL6 снижает уровень KRAS-G12V. ELOVL6 — это элонгаза жирных кислот, фермент, участвующий в формировании клеточной мембраны. Липиды, вырабатываемые этим ферментом, «привязывают» мутированный KRAS к мембране. Ученые объяснили: если убрать эти липиды, мутированный белок отсоединяется, разрушается и выводится из клетки.

В экспериментах на мышах с опухолями, вызванными KRAS-G12V, ингибирование ELOVL6 замедляло рост опухолей и увеличивало продолжительность жизни животных.

«Когда мы воздействовали на эту липидную элонгазу, мутировавший KRAS отделялся от мембраны и разрушался, — рассказал Келли. — Это было неожиданное и важное открытие».

По словам Келли, открытие ELOVL6 как регулятора мутированного белка KRAS может стать основой для новых стратегий лечения рака. Сейчас команда работает над стартапом, чтобы превратить это открытие в потенциальную терапию.

Ранее врач назвал три группы людей с высоким риском рака легких.

