На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые нашли способ превратить опасные отходы производства в полезные продукты

ПНИПУ: новая технология превращает отходы в полезные продукты для промышленности
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха разработали технологию, которая позволяет не только очищать кислые шахтные воды от токсичных металлов, но и превращать их в полезные продукты — сырье для ракетных двигателей и удобрения для сельского хозяйства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Кислые шахтные воды — одна из самых острых экологических проблем горнодобывающих регионов. После закрытия угольных шахт такие стоки могут выходить на поверхность еще 50–100 лет, отравляя почву и водоемы. Они содержат серную кислоту и высокие концентрации опасных металлов — железа, алюминия, никеля, кадмия и лития. Последний особенно проблематичен: традиционные методы не способны полностью удалить его из воды, а оставшийся гидроксид лития делает стоки агрессивными и непригодными для дальнейшего использования.

Исследователи ПНИПУ предложили простое и экологически безопасное решение, которое не только эффективно нейтрализует опасные соединения, но и позволяет получить из них ценные продукты.

«На первой стадии мы добавляем в шахтную воду всего 1–2% 10%-ного водного раствора аммиака. За две-три минуты происходит реакция, в результате которой ионы металлов образуют нерастворимые гидроксиды — безопасный осадок. После его отделения воду очищаем от оставшегося лития с помощью углекислого аммония. Он переводит литий в безопасный карбонат — вещество, которое можно использовать как промышленное сырье», — рассказала заведующая кафедрой «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» ПНИПУ, доктор технических наук Ольга Ручкинова.

Получаемые продукты имеют широкую сферу применения. Карбонат лития используется для покрытия камер сгорания ракетных двигателей, в производстве фарфора, эмали и грунтовок для металла. Если же вещество оставить в воде вместе с сульфатом аммония, получается готовое аммиачно-литиевое удобрение, которое улучшает минеральное питание растений.

От существующих аналогов новая технология отличается тем, что очищает шахтные воды одновременно от тяжелых и легких металлов, переводя их из 2-го класса опасности в безвредную форму. При этом процесс не требует сложного оборудования и дорогостоящих реагентов, а полученные материалы могут приносить экономическую выгоду. Эффективность метода подтверждена экспериментально на воде из Кизеловского угольного бассейна.

Ранее в России создали сенсорное покрытие, которое «чувствует» удары подобно нервной системе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами