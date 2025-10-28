Российские ученые нашли способ превратить опасные отходы производства в полезные продукты

Ученые Пермского Политеха разработали технологию, которая позволяет не только очищать кислые шахтные воды от токсичных металлов, но и превращать их в полезные продукты — сырье для ракетных двигателей и удобрения для сельского хозяйства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Кислые шахтные воды — одна из самых острых экологических проблем горнодобывающих регионов. После закрытия угольных шахт такие стоки могут выходить на поверхность еще 50–100 лет, отравляя почву и водоемы. Они содержат серную кислоту и высокие концентрации опасных металлов — железа, алюминия, никеля, кадмия и лития. Последний особенно проблематичен: традиционные методы не способны полностью удалить его из воды, а оставшийся гидроксид лития делает стоки агрессивными и непригодными для дальнейшего использования.

Исследователи ПНИПУ предложили простое и экологически безопасное решение, которое не только эффективно нейтрализует опасные соединения, но и позволяет получить из них ценные продукты.

«На первой стадии мы добавляем в шахтную воду всего 1–2% 10%-ного водного раствора аммиака. За две-три минуты происходит реакция, в результате которой ионы металлов образуют нерастворимые гидроксиды — безопасный осадок. После его отделения воду очищаем от оставшегося лития с помощью углекислого аммония. Он переводит литий в безопасный карбонат — вещество, которое можно использовать как промышленное сырье», — рассказала заведующая кафедрой «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» ПНИПУ, доктор технических наук Ольга Ручкинова.

Получаемые продукты имеют широкую сферу применения. Карбонат лития используется для покрытия камер сгорания ракетных двигателей, в производстве фарфора, эмали и грунтовок для металла. Если же вещество оставить в воде вместе с сульфатом аммония, получается готовое аммиачно-литиевое удобрение, которое улучшает минеральное питание растений.

От существующих аналогов новая технология отличается тем, что очищает шахтные воды одновременно от тяжелых и легких металлов, переводя их из 2-го класса опасности в безвредную форму. При этом процесс не требует сложного оборудования и дорогостоящих реагентов, а полученные материалы могут приносить экономическую выгоду. Эффективность метода подтверждена экспериментально на воде из Кизеловского угольного бассейна.

