Ученые обнаружили в Греции древнее подземное озеро

АМНА: ученые нашли в Греции подземное пресное озеро возрастом в 800 тысяч лет

Ученые в Греции нашли под заливом Средиземного моря подземное пресное озеро, возраст которого составляет 800 тысяч лет. Об этом сообщает агентство АМНА.

Ученые из Мальты и Италии установили, что значительное снижение уровня моря в ледниковые периоды способствовало проникновению дождевой и речной воды в подводные отложения, часть которых сохранилась до настоящего времени. По данным исследования, озеро располагается на глубине от 20 до 600–700 метров под морским дном Коринфского залива.

Исследователи использовали междисциплинарный подход, сочетая высококачественные сейсмические данные с гидрогеологическим моделированием, чтобы изучить распределение воды под морским дном. Этот комплекс методов позволил определить вероятные зоны скопления воды и пути ее перемещения на протяжении времени.

Как пишет АМНА, Греция, как и многие страны Средиземноморья, сталкивается с растущей нагрузкой на водные ресурсы, поэтому картирование мест залегания подземных вод и понимание того, как геологические структуры их сохраняют, может помочь государству получить более полное представление о состоянии недр.

В мае журнал National Science Review писал, что международная группа ученых из Китая, Австралии и Италии нашла доказательства существования огромного подземного водоносного слоя на Марсе, ррасположенный на глубине 5-8 км под марсианской поверхностью. Открытие было сделано благодаря данным сейсмической миссии NASA InSight, зарегистрировавшего падение метеоритов в 2021 году и мощного марсотрясения в 2022 году.

