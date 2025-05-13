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На Марсе нашли гигантский подземный океан

NSR: воды в глубинах Марса могут покрыть всю планету слоем глубиной в 800 метров
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ESA & MPS for OSIRIS Team

Международная группа ученых из Китая, Австралии и Италии нашла доказательства существования огромного подземного водоносного слоя на Марсе. Он расположен на глубине 5-8 км под марсианской поверхностью. Исследование опубликовано в научном журнале National Science Review (NSR).

Миллиарды лет назад Марс был покрыт реками и озерами. Анализ сейсмических волн выявил аномальный слой в коре планеты, где колебания распространяются медленнее — характерный признак пористой породы, насыщенной жидкостью.

«Это похоже на гигантский марсианский водоносный горизонт. Объем воды в нем сопоставим с океаном глубиной 500-800 метров, покрывающим всю планету», — объяснили авторы исследования.

Открытие сделано благодаря данным сейсмической миссии NASA InSight, зарегистрировавшего падение метеоритов в 2021 году и мощного марсотрясения в 2022 году.

Сейсмометр InSight зафиксировал, как волны от этих событий проходили через разные слои марсианской коры, позволив ученым «увидеть» скрытую водную прослойку.

Обнаруженный резервуар может содержать следы древней марсианской жизни, а также способен стать критически важным ресурсом для будущих колонистов.

Ранее ученые выяснили, что в истории Марса было не менее двух водных периодов.

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