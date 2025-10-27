Россиянам рассказали, как избежать преждевременного «старения» батареи в смартфонах и ноутбуках

Современные гаджеты стали неотъемлемой частью жизни, но именно аккумулятор чаще всего становится их слабым местом. При неправильной эксплуатации он быстро теряет емкость, и устройство приходится все чаще подключать к сети. Специалисты Пермского Политеха рассказали, как замедлить процесс износа батареи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Смартфоны и ноутбуки используют одни и те же типы аккумуляторов — литий-ионные или литий-полимерные, — но отличаются по конструкции и системам питания.

«Ноутбуки оснащены более сложной системой контроля зарядки. Когда батарея достигает 100%, подача энергии прекращается, снижая износ. У смартфонов же контроллер проще и не защищает от постоянной нагрузки при подключении к розетке, что постепенно уменьшает емкость», — объяснил Александр Ромодин, доцент кафедры «Микропроцессорные средства автоматизации» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Чтобы продлить срок службы батареи смартфона, специалисты советуют поддерживать заряд в пределах 20–80%, избегая регулярных зарядок «до сотни». Один-два раза в месяц полезно провести полный цикл зарядки — от 10–15% до 100% — чтобы система точнее определяла емкость.

«Не оставляйте устройство полностью разряженным — всего за одну-две недели в таком состоянии оно может перестать включаться. Также избегайте перегрева выше 40 °C и подзарядки при температуре ниже 10 °C», — добавил Ромодин.

Температуру устройства можно проверить в настройках или с помощью приложений вроде AIDA64 и CPU-Z. Если корпус стал горячим, стоит дать ему остыть.

«Используйте только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства. Они обеспечивают стабильный ток и напряжение, что особенно важно для сохранения аккумулятора», — отметил Даниил Курушин, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ.

Для ноутбуков действуют похожие принципы. Постоянное пребывание на 100% заряда ускоряет износ, поэтому оптимальный уровень при работе от сети — 50–80%. Многие производители предусмотрели специальные режимы ограничения зарядки — их стоит активировать в настройках.

