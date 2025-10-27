Ученый объяснил, чем может быть НЛО, который заметили над Москвой

Ученый Богачев: светящийся объект над Москвой может быть сгоревшим метеоритом

Светящийся объект, который заметили в небе над Москвой, мог оказаться небольшим метеоритом или космическим мусором. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По его словам, объект светился зеленоватым цветом из-за высокого содержания никеля и полностью сгорел в атмосфере, не долетев до Земли. Ученый уточнил, что, вероятно, речь идет о метеорите размером около десяти сантиметров. Он отметил, что даже камни таких размеров способны оставлять яркие следы при входе в атмосферу, подобно мельчайшим пылинкам метеорных потоков, которые создают известные «падающие звезды».

Богачев добавил, что, помимо метеорита, причиной появления объекта в небе мог быть космический мусор. Скорость движения объекта была невысокой, и при любом из вариантов до поверхности Земли ничего не долетело.

Очевидцы зафиксировали неопознанный летающий объект в небе над Москвой и Подмосковьем примерно в 6:30 мск. Его видели жители Раменского, Фрязино, Красногорска, Люберец и других населенных пунктов. На опубликованных видео объект оставляет за собой яркий зеленоватый след и пролетаeт над жилыми домами, предположительно в районе Рублевского шоссе.

