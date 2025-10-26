На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выявлен необычный способ терапии рака желудка

BMJ: лекарства от мигрени могут помочь в лечении рака желудка
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Препараты, применяемые при мигрени, способны замедлять рост опухолей желудочно-кишечного тракта. К такому выводу пришли ученые из Онкологического исследовательского института Оливии Ньютон-Джон. (ONJCRI). Результаты опубликованы в журнале BMJ Oncology.

Ученые выяснили, что в механизме роста опухолей участвуют два компонента нервной системы — нейропептид CGRP и его рецептор RAMP1. Эти сигнальные молекулы обычно регулируют передачу нервных импульсов и кровоток, однако при раке они стимулируют деление клеток и ускоряют развитие новообразований.

Чтобы проверить это, исследователи с помощью методов генной инженерии удалили у опухолевых клеток рецептор RAMP1 и заметили, что их рост резко замедлился. Поскольку препараты, подавляющие активность CGRP, уже используются для лечения мигрени, ученые предложили перепрофилировать их для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Доктор Лиза Мильке, руководитель лаборатории ONJCRI и старший автор работы, назвала полученные данные «новым захватывающим направлением исследований», которое позволяет рассматривать нервную систему как мишень для терапии рака. Она отметила, что лекарства, блокирующие CGRP, хорошо изучены и безопасны, поэтому их можно быстро адаптировать для клинических испытаний в онкологии.

Авторы подчеркивают, что открытие открывает новые возможности для создания более мягких и комфортных схем лечения, способных сочетать эффективность противоопухолевой терапии с низкой токсичностью уже известных препаратов.

Ранее популярное обезболивающее оказалось эффективным защитником организма от рака.

