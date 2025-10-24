Найдена причина развития рака желудочно-кишечного тракта

Австралийские исследователи выявили, что компоненты нервной системы, присутствующие в желудочно-кишечном тракте, напрямую влияют на развитие опухолей. Работа опубликована в журнале BMJ Oncology.

Ученые из Института онкологических исследований имени Оливии Ньютон-Джон и Школы онкологии Университета Ла Троба установили, что нейропептид CGRP и его рецептор RAMP1 стимулируют рост опухолей желудка и толстого кишечника.

«Мы были удивлены, обнаружив, что не только нервные волокна внутри опухолей содержат CGRP и активно способствуют их росту, но и сами опухолевые клетки производят этот нейропептид, — рассказала ведущий автор исследования, доктор Павита Паратхан. — Это означает, что опухоли могут использовать сигналы нервной системы, чтобы поддерживать собственное развитие. Хорошая новость в том, что препараты, блокирующие этот путь, уже существуют».

Речь идет о лекарствах, направленных против CGRP и RAMP1, которые сегодня применяются для лечения мигрени. Поскольку эти препараты уже одобрены и хорошо переносятся пациентами, их можно быстро адаптировать для терапии онкологических заболеваний.

Удаление рецептора RAMP1 в клетках опухоли с помощью методов генной инженерии значительно снижало их способность к росту.

«Роль нервной системы в развитии рака — это новое и очень перспективное направление, — отметила старший автор статьи, руководитель лаборатории ONJCRI доктор Лиза Мильке. — На следующем этапе мы планируем протестировать существующие антимигренозные препараты, чтобы оценить их эффективность против опухолей».

В будущем исследователи намерены включить ингибиторы CGRP в клинические испытания вместе со стандартными схемами лечения колоректального рака.

