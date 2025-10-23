На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ остановить развитие жировой болезни печени

Hepatology: обнаружен белок, останавливающий развитие жировой болезни печени
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа исследователей выявила белок, который может играть ключевую роль в развитии метаболической жировой болезни печени — одного из самых распространенных хронических заболеваний в мире. Белок E2F2 может стать новой терапевтической мишенью, способной предотвратить переход болезни в более тяжелые формы, такие как цирроз или рак печени. Работа опубликована в журнале Hepatology.

Метаболическая жировая болезнь печени (ранее известная как неалкогольная жировая болезнь печени) характеризуется накоплением жира в печени у людей, не злоупотребляющих алкоголем. Ее развитие тесно связано с ожирением и сахарным диабетом второго типа. Сейчас этим заболеванием страдают до 40% населения, и число пациентов продолжает расти.

«У части пациентов процесс прогрессирует медленно, но у других — стремительно, повышая риск развития воспаления и рака печени», — объяснила ведущий автор исследования, профессор Патрисия Аспичуэта.

Ученые установили, что белок E2F2 действует как «переключатель», активирующий или подавляющий работу генов, участвующих в обмене липидов и синтезе желчных кислот. Повышенная активность этого белка способствует накоплению токсичных для печени веществ — холестерина и жирных кислот, а также нарушает отток желчи. В результате в печени и крови скапливаются желчные соли, что ускоряет развитие воспаления и фиброза.

«Мы давно знали, что у некоторых пациентов с жировой болезнью печени нарушено выведение желчных кислот. Теперь мы понимаем, почему это происходит — по крайней мере, у части из них», — отметила Аспичуэта.

Кроме того, исследователи выяснили, что E2F2 контролирует активность микромолекулы miR34a-5p, через которую регулирует процессы синтеза холестерина и желчных кислот, а также их выведение из печени. По словам ученых, снижение активности E2F2 может стать перспективной стратегией лечения.

Ранее был назван простой способ избавиться от последствий переедания.

