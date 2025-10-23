На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы регионы мира, где активнее всего циркулируют опасные бактерии

Antibiotics: жители Гонконга чаще всего «привозят» опасные бактерии из поездок
true
true
true
close
Arpon Pongkasetkam/Shutterstock/FOTODOM

Жители Гонконга, Новой Зеландии и Дании чаще всего «привозят домой» супербактерии по возвращении из путешествий. К такому выводу пришли ученые Австралийского национального университета. Результаты исследования опубликованыы в журнале Antibiotics.

Международные поездки играют ключевую роль в глобальном распространении бактерий, которые невозможно уничтожить с помощью антибиотиков. Инфекции, вызванные ими, сложно поддаются лечению — они становятся причиной многочисленных летальных исходов. Чтобы лучше понять, как происходит распространение супербактерий, ученые проанализировали ситуацию в 241 стране мира.

«Это первое исследование, в котором количественно оценивается двунаправленный риск в глобальном масштабе. Мы рассматривали как путешественников, которые подхватывают супербактерию за границей и возвращаются с ней домой, так и тех, кто привозит «свою» бактерию в другую страну», — рассказал профессор Питер Коллиньон, ведущий автор исследования.

Северная и Западная Европа оказались двумя регионами, жители которых чаще всего выезжали за границу и возвращались инфицированными супербактериями. Регионом с самым высоким риском заражения от приезжих ученые назвали Карибский бассейн. Гонконг, Новая Зеландия и Дания заняли вершину списка по общему влиянию супербактерий — жители этих стран чаще других привозили «привозили» опасные микроорганизмы как домой, так и в другие страны.

«Путешественникам следует соблюдать стандартные меры предосторожности. Это включает в себя особую осторожность при употреблении воды, употребление только тщательно приготовленной пищи, отказ от сырых продуктов, соблюдение правил гигиены рук, в том числе использование дезинфицирующих средств», — напомнил Коллиньон.

Ранее в Мексике обнаружены живые бактерии из кишечника человека возрастом около тысячи лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами