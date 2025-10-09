На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мексике обнаружены живые бактерии из кишечника человека возрастом около тысячи лет

PLOS One: впервые расшифрован микробиом человека, жившего в Мексике тысячу лет назад
true
true
true
close
Rene Cerritos Flores

Анализ сохранившихся фекалий и тканей кишечника позволил исследователям из Национального автономного университета Мексики определить, какие бактерии населяли организм мужчины, жившего на территории современной Мексики примерно тысячу лет назад — задолго до испанской колонизации. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Человеческий кишечный микробиом представляет собой сложное сообщество микроорганизмов, включая бактерии, грибки и археи, которые живут в кишечнике и играют важную роль в обмене веществ, иммунной системе и общем здоровье. Состав микробиома зависит от возраста, рациона, образа жизни и среды обитания. Изучение древних микробиомов по останкам и мумифицированным телам помогает понять, как эволюционировали человеческие бактерии и чем отличалось питание и образ жизни древних народов.

Объектом нового исследования стал так называемый «человек из Симапана» — хорошо сохранившиеся останки мужчины, найденные в пещерном укрытии в мексиканском штате Идальго. Радиоуглеродный анализ показал, что он жил около тысячи лет назад, в эпоху доколумбовой Месоамерики, и, вероятно, принадлежал к культуре отопаме. По антропологическим данным, мужчина умер в возрасте от 21 до 35 лет и, предположительно, вел полукочевой образ жизни, занимаясь охотой и собирательством.

Для изучения состава древнего микробиома исследователи применили секвенирование 16S рРНК — стандартный метод, позволяющий определить видовую принадлежность бактерий по фрагментам их генетического материала. Анализ проводился как на фрагментах мумифицированной ткани кишечника, так и на образцах древних фекалий.

Ученые обнаружили несколько семейств бактерий, типичных для кишечника человека: Peptostreptococcaceae, Enterobacteriaceae и Enterococcaceae. Особенно высокое содержание показали представители семейства Clostridiaceae, ранее найденные и в мумифицированных останках жителей древних анди́йских цивилизаций. Кроме того, в образцах были выявлены бактерии Romboutsia hominis — вид, характерный для современного человеческого микробиома, но ранее не встречавшийся в древних образцах.

По словам авторов работы, результаты помогают не только реконструировать микробиологический облик древнего человека, но и сделать выводы о его рационе и условиях жизни. Для уточнения данных потребуется дополнительный анализ, который позволит определить полный состав микробиома «человека из Симапана» и сравнить его с другими древними и современными популяциями.

Ранее в США обнаружили древнюю пиявку возрастом 430 миллионов лет.

