На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ген ожирения» может защищать от болезней сердца, выяснили ученые

Nature: «ген ожирения» может защищать от болезней сердца, снижая давление
true
true
true
close
Shutterstock

Поломка гена рецептора меланокортина 4 (MC4R) — один из главных факторов генетически обусловленного ожирения — может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine.

Ученые секвенировали геномы 7719 детей с ранним тяжелым ожирением в рамках проекта «Генетика ожирения» (GOOS) и выявили 316 пробандов и 144 взрослых родственников с мутациями MC4R. Их метаболические показатели сопоставлялись с данными из британского Биобанка, включающего более 330 тысяч человек.

Мутации в MC4R с потерей функции (LoF) вызывают тяжелое ожирение уже в детстве. Однако исследование показало: у носителей такой генетической поломки в среднем фиксировалось более низкое артериальное давление и меньшая вероятность сердечно-сосудистых осложнений и улучшенные показатели липидного обмена. Эти эффекты сохранялись даже при наличии избыточного веса.

Даже после поправки на массу тела и ИМТ участники с дефицитом MC4R демонстрировали значительно более здоровые липидные профили по сравнению как с людьми с ожирением, так и с общей популяцией. Эти данные были подтверждены в лабораторном эксперименте, где у 11 носителей мутаций MC4R после приема жирной пищи отмечалась иная динамика обмена жирных кислот по сравнению с контрольной группой.

Ожирение традиционно считается фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего из-за нарушений липидного обмена. Однако новые данные показывают, что рецептор MC4R напрямую участвует в регуляции липидного баланса и сосудистого тонуса, а не только контролирует массу тела.

Исследователи отмечают, что пути, связанные с MC4R, могут стать новой мишенью для терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Лекарства, имитирующие защитный эффект дефицита MC4R, потенциально способны улучшать липидный профиль и снижать артериальное давление — без необходимости значительной потери веса.

Ранее женщинам старше 50 лет назвали способ сохранить сердце здоровым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами