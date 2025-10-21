На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщинам старше 50 лет назвали способ сохранить сердце здоровым

Infobae: вечерние прогулки помогают снижать стресс у женщин старше 50 лет
Shutterstock

Женщинам старше 50 лет следует выработать регулярную привычку к вечерним прогулкам, заявила врач-кардиолог Сара Матис. Ее слова приводит издание Infobae. По словам специалиста, ходьба на свежем воздухе продолжительностью 15-20 минут может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, который возрастает в период постменопаузы.

Матис отмечает, что умеренная физическая активность помогает снижать артериальное давление. Также прогулки способствуют повышению уровня липопротеинов высокой плотности — так называемого «хорошего» холестерина, снижающего риск атеросклероза.

Кроме того, ходьба помогает регулировать уровни кортизола и других стрессовых гормонов, избыток которых ассоциирован с ухудшением состояния сосудистой стенки и повышенной нагрузкой на сердце.

Отмечается, что менопауза оказывает заметное влияние на уровень стресса. Это связано с резким снижением уровня женских половых гормонов эстрогенов и прогестерона. Эстрогены регулируют серотонин, дофамин и другие нейромедиаторы, влияющие на настроение и стрессоустойчивость. Их снижение повышает тревожность, раздражительность, уязвимость к депрессии. Кроме того, в период менопаузы психоэмоциональные нагрузки могут восприниматься как более тяжелые.

Особую пользу, по словам врача, оказывает снижение хронического стресса во время физической активности. Эксперт подчеркнула: стресс особенно остро сказывается на здоровье женщин во время и после менопаузы. Поддержание психоэмоционального баланса в этот период служит важным элементом профилактики сердечных заболеваний.

Ранее был назван осенний фрукт, полезный для сердца.

