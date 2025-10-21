На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа группа женщин с высоким риском внезапной сердечной смерти

EHJ: бодибилдинг повышает риск внезапной сердечной смерти у женщин в 20 раз
Shutterstock

Женщины, профессионально занимающиеся бодибилдингом, сталкиваются с аномально высоким риском внезапной сердечной смерти. К такому выводу пришли ученые из Университета Падуи. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

Ученые проанализировали медицинские данные почти 9,5 тысяч женщин, которые участвовали в международных соревнованиях по бодибилдингу с 2005 по 2020 год. В результате они выявили 32 летальных исхода среди спортсменок. Примерно треть из них была связана с внезапной остановкой сердца.

Особенно выраженной эта взаимосвязь была среди профессиональных бодибилдеров: у них риск сердечной смерти оказался более чем в 20 раз выше, чем у спортсменок-любительниц.

По словам ведущего автора исследования, доктора Марко Веккьято, экстремальные физические нагрузки, хроническое обезвоживание, строгие диеты и прием стимуляторов создают серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Дополнительную тревогу вызывает и психологическое состояние спортсменок. Исследование показало, что 13% смертей среди женщин-бодибилдеров связаны с самоубийствами или насильственными причинами — этот показатеть в четыре раза чаще, чем среди мужчин в этом виде спорта.

Авторы подчеркивают, что стремление к идеальному телу может иметь серьезные последствия для здоровья. Они призывают усилить медицинский контроль за бодибилдерами, а также включить регулярные кардиологические обследования в программы наблюдения — даже для молодых и внешне здоровых спортсменок. Кроме того, специалисты рекомендуют обращать больше внимания на психосоциальные факторы, влияющие на спортсменов высокого уровня.

Ранее женщинам старше 50 лет назвали способ сохранить сердце здоровым.

