Назван простой способ избавиться от последствий переедания

Физическая активность способна снижать вредное влияние жирной и сладкой пищи на мозг и настроение. К такому выводу пришли исследователи из Университета Корка. Оказалось, что регулярные пробежки помогают компенсировать депрессивные эффекты, вызываемые рационом с избытком жиров и сахаров. Работа опубликована в журнале Brain Medicine.

Эксперимент проводился на лабораторных крысах. Одни животные получали стандартный корм, другие — высококалорийную пищу, напоминающую фастфуд. Половина из каждой группы имела доступ к беговым колесам. Такое сочетание позволило ученым оценить влияние как питания, так и физической активности.

Как показали наблюдения, у крыс, которые ели жирную и сладкую пищу, формировались симптомы депрессии — снижалась активность и интерес к окружающей среде. Однако регулярное беговое упражнение полностью снимало эти эффекты.

«Даже на фоне нездорового рациона добровольная активность действует как антидепрессант, помогая мозгу сохранять эмоциональное равновесие», — отметила руководитель исследования профессор Ивонн Нолан.

Ученые установили, что фастфуд кардинально изменяет состав кишечных метаболитов — биологически активных веществ, вырабатываемых микробиотой. У животных, получавших такую пищу, снизился уровень соединений, связанных с регуляцией настроения: ансерина, индол-3-карбоксилата и дезоксиинозина. При этом физическая активность частично восстанавливала их концентрацию.

Результаты работы показывают, что даже при несбалансированном рационе физическая активность остается защитным фактором. Однако, как подчеркнула профессор Нолан, максимальный эффект достигается только при сочетании движения и здорового питания.

Ранее была названа неожиданная польза ограничения сладкого для детей.