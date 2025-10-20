Названа неожиданная польза ограничения сладкого для детей

Группа под руководством Цзячжэнь Чжэн из Гонконгского университета науки и технологий обнаружила, что снижение потребления сахара в период беременности и первых двух лет жизни ребенка связано с более здоровыми легкими и меньшим риском развития астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в зрелом возрасте. Работа опубликована в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Первые 1000 дней — от зачатия до второго дня рождения — считаются критическим периодом формирования здоровья на всю жизнь. Ранее уже предполагалось, что избыток сахара во время беременности повышает риск аллергии и астмы у детей, однако долгосрочное влияние на легкие взрослых до сих пор оставалось неясным.

Чтобы это выяснить, исследователи использовали уникальный «естественный эксперимент» — отмену сахарной нормы в Великобритании в 1953 году. После снятия ограничений потребление сахара в стране почти удвоилось, тогда как другие продукты питания оставались на прежнем уровне.

Ученые сравнили состояние здоровья 58,670 человек, родившихся между 1951 и 1956 годами, данные о которых хранятся в британском биобанке UK Biobank. Людей, родившихся до июля 1954 года, отнесли к группе, подвергавшейся ограничениям, а родившихся позже — к группе без ограничений.

Результаты оказались впечатляющими: участники, у которых сахар в рационе был ограничен и во время беременности, и в первые два года жизни, имели на 25% меньший риск развития астмы и на 27% — ХОБЛ. У них также наблюдалась лучше работающая дыхательная система — показатели объема выдоха и емкости легких были выше.

Авторы считают, что эти данные помогут лучше понять, как питание на ранних этапах жизни влияет на риск хронических болезней во взрослом возрасте, и призывают к новым клиническим исследованиям, чтобы подтвердить причинно-следственные связи.

Ранее россиянам рассказали, о чем может говорить тяга к сладкому.