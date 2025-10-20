На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная польза ограничения сладкого для детей

AJCN: ограничение потребления сахара в детстве снижает риска развития астмы
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Группа под руководством Цзячжэнь Чжэн из Гонконгского университета науки и технологий обнаружила, что снижение потребления сахара в период беременности и первых двух лет жизни ребенка связано с более здоровыми легкими и меньшим риском развития астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в зрелом возрасте. Работа опубликована в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Первые 1000 дней — от зачатия до второго дня рождения — считаются критическим периодом формирования здоровья на всю жизнь. Ранее уже предполагалось, что избыток сахара во время беременности повышает риск аллергии и астмы у детей, однако долгосрочное влияние на легкие взрослых до сих пор оставалось неясным.

Чтобы это выяснить, исследователи использовали уникальный «естественный эксперимент» — отмену сахарной нормы в Великобритании в 1953 году. После снятия ограничений потребление сахара в стране почти удвоилось, тогда как другие продукты питания оставались на прежнем уровне.

Ученые сравнили состояние здоровья 58,670 человек, родившихся между 1951 и 1956 годами, данные о которых хранятся в британском биобанке UK Biobank. Людей, родившихся до июля 1954 года, отнесли к группе, подвергавшейся ограничениям, а родившихся позже — к группе без ограничений.

Результаты оказались впечатляющими: участники, у которых сахар в рационе был ограничен и во время беременности, и в первые два года жизни, имели на 25% меньший риск развития астмы и на 27% — ХОБЛ. У них также наблюдалась лучше работающая дыхательная система — показатели объема выдоха и емкости легких были выше.

Авторы считают, что эти данные помогут лучше понять, как питание на ранних этапах жизни влияет на риск хронических болезней во взрослом возрасте, и призывают к новым клиническим исследованиям, чтобы подтвердить причинно-следственные связи.

Ранее россиянам рассказали, о чем может говорить тяга к сладкому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами