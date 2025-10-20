Россиянам назвали лучший для наблюдения звездопад в октябре

С начала октября и до начала ноября ночное небо украшает один из самых эффектных метеорных потоков — Ориониды, пик которого в этом году придётся на ночь с 21 на 22 октября. Эти яркие «падающие звезды» — не что иное, как частицы знаменитой кометы Галлея, которые сгорают в атмосфере Земли. Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха, рассказал, почему этот звездопад лучший для наблюдения в октябре. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Комета Галлея возвращается к Солнцу каждые 75–76 лет. Следующий ее визит ожидается в 2061 году, но след, который она оставила, виден нам каждый год в виде осеннего звездопада», — пояснил ученый.

По его словам, Ориониды считаются главным звездопадом октября не только из-за стабильности, но и благодаря своей зрелищности. Поток дает до 25 метеоров в час, а скорость их движения достигает 66 километров в секунду. Некоторые вспышки оставляют яркие следы, сияющие на небе до минуты.

«Это один из самых быстрых и красивых метеорных потоков. В 2025 году зрелище станет особенно впечатляющим: одновременно с Орионидами можно будет увидеть две кометы — Леммон и SWAN», — отметил астроном.

Лучшие условия для наблюдения сложатся в ночь с 21 на 22 октября, когда небо будет особенно темным из-за новолуния. Смотреть стоит после 21:00 по московскому времени, когда радиант поднимется над юго-восточным горизонтом, а наибольшая активность ожидается под утро — с 4 до 6 часов.

Ученый советует выбирать место вдали от городских огней.

«Даже любительские наблюдения важны для науки — фиксируя яркость и направление метеоров, вы помогаете уточнять структуру роя и прогнозировать его активность в будущем», — подчеркнул Бурмистров.

