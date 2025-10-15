На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У фиолетовых овощей и ягод выявили два неожиданных полезных свойства

Nutrients: фиолетовые пигменты растений защищают от ускоренного старения
true
true
true
close
Diana Golysheva/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Николая Коперника (Польша) установили, что антоцианы — пигменты, придающие фруктам и овощам фиолетовый цвет, — помогают организму быстрее восстанавливаться после физической активности и защищают клетки от возрастных изменений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Антоцианы в большом количестве содержатся в чернике, черной смородине, краснокочанной капусте, пурпурном батате и других «фиолетовых» продуктах. Эти вещества активируют антиоксидантную защиту, уменьшают воспаление и благотворно влияют на сердце и сосуды.

Как поясняют авторы, антоцианы воздействуют на важные клеточные пути, включая Nrf2 и NF-κB. Эти сигнальные механизмы участвуют в регуляции воспалительных процессов и помогают клеткам бороться с окислительным стрессом — одним из главных факторов повреждения тканей после физических нагрузок и ускоренного старения.

Добровольцы, регулярно включавшие такие продукты в рацион, демонстрировали более быстрый отклик на тренировки и общую устойчивость к хроническим заболеваниям. Однако эффективность антоцианов ограничена: только около 2% этих веществ усваиваются организмом.

Сейчас ученые ищут способы сделать антоцианы более доступными для организма. Один из подходов — «упаковывать» их в микрокапсулы: такие оболочки защищают вещество от разрушения в пищеварительном тракте и помогают проникнуть в клетки.

Другой метод — создание наноэмульсий, когда антоцианы распределяются в виде мельчайших капель в жидкости, благодаря чему эффективнее всасываются. Также исследователи выяснили, что витамин С (аскорбиновая кислота) способен улучшать усвоение этих соединений.

Ранее врач назвал четыре продукта для полезного завершения приема пищи.

