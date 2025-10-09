На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал четыре продукта для полезного завершения приема пищи

20minutos: клубника помогает очистить зубы после приема пищи
Pexels

Если после приема пищи нет возможности почистить зубы, частично справиться с удалением налета могут яблоки, сельдерей, морковь или клубника. Об этом рассказала испанский врач Эстер Гомес в интервью изданию 20minutos.

Эти продукты, по словам эксперта, способны механически очищать поверхность зубов и десен, а также снижать воздействие красящих веществ на эмаль.

Особое внимание Гомес уделила яблокам. Они помогают удалять мягкий налет и стимулируют выработку слюны, которая естественным образом очищает ротовую полость. Также яблоки и частично нейтрализуют влияние табака и напитков с красящими пигментами, таких как кофе или красное вино.

«Морковь и сельдерей обладают плотной текстурой, которая помогает очищать зубы при жевании. Кроме того, они стимулируют слюноотделение, что способствует естественной защите эмали», — отметила эксперт.

Клубника, как пояснила Гомес, содержит яблочную кислоту, обладающую мягким отбеливающим эффектом, а также ксилит — натуральный подсластитель, который снижает количество бактерий, вызывающих образование налета.

При этом врач подчеркнула, что употребление этих продуктов не заменяет полноценную гигиену рта. Чистка зубов щеткой и пастой остается наиболее эффективным способом ухода за полостью рта, особенно после приема пищи.

Ранее были названы овощи и фрукты, с которыми в организм попадают вредные химикаты.

