Ученые прогнозируют 15 октября рекордные солнечные вспышки

К Земле направляется рекордное за последние 2–3 месяца количество плазмы в связи с выросшей солнечной активностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Очень много (плазмы, — ред.) уже летит в сторону Земли, но пока не хватает мощи. Завтра ожидается выход на пик вспышек. Будут биться рекорды — пока двух-трехмесячные», – сообщает космический институт.

По информации ИКИ РАН, 13 октября на Солнце произошли 23 вспышки, три из которых были сильными – класса М. В течение сегодняшнего дня, 14 октября, на Солнце зарегистрировано 12 обычных и две сильные вспышки.

В ночь на 14 октября один из крупнейших солнечных протуберанцев этого года отделился от поверхности звезды. По данным ученых, выброс плазмы произошел между двумя и четырьмя часами ночи по московскому времени. Протуберанец, наблюдавшийся в течение последних дней на восточном краю Солнца, постепенно смещался в сторону Земли, однако траектория плазменного облака прошла между нашей планетой и Меркурием.

Ранее на Солнце зафиксировали вспышку класса М продолжительностью 9 минут.