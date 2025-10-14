На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые прогнозируют 15 октября рекордные солнечные вспышки

ИКИ РАН: к Земле направляется много плазмы, 15 октября ожидается пик вспышек
true
true
true
close
Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

К Земле направляется рекордное за последние 2–3 месяца количество плазмы в связи с выросшей солнечной активностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Очень много (плазмы, — ред.) уже летит в сторону Земли, но пока не хватает мощи. Завтра ожидается выход на пик вспышек. Будут биться рекорды — пока двух-трехмесячные», – сообщает космический институт.

По информации ИКИ РАН, 13 октября на Солнце произошли 23 вспышки, три из которых были сильными – класса М. В течение сегодняшнего дня, 14 октября, на Солнце зарегистрировано 12 обычных и две сильные вспышки.

В ночь на 14 октября один из крупнейших солнечных протуберанцев этого года отделился от поверхности звезды. По данным ученых, выброс плазмы произошел между двумя и четырьмя часами ночи по московскому времени. Протуберанец, наблюдавшийся в течение последних дней на восточном краю Солнца, постепенно смещался в сторону Земли, однако траектория плазменного облака прошла между нашей планетой и Меркурием.

Ранее на Солнце зафиксировали вспышку класса М продолжительностью 9 минут.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами