Ученые зафиксировали мощный выброс плазмы на Солнце

ИКИ РАН: крупнейший протуберанец оторвался от Солнца и прошел мимо Земли
Kjpargeter/Shutterstock/FOTODOM

Один из крупнейших солнечных протуберанцев (плазменное образование, наблюдаемое в виде выступа на краю диска Солнца или темных «пятен» на самом диске) 2025 года отделился от поверхности звезды в ночь на 14 октября. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

По данным ученых, выброс произошел между двумя и четырьмя часами ночи по московскому времени. Протуберанец, наблюдавшийся в течение последних дней на восточном краю Солнца, постепенно смещался в сторону Земли, однако траектория плазменного облака прошла между нашей планетой и Меркурием.

Как отметили специалисты, по расчетам коронографов, плазменное волокно уже удалилось от Солнца примерно на 20 млн км. При этом они подчеркнули, что если бы выброс произошел днем позже, Земля могла бы попасть под его воздействие, а в случае задержки на два дня — удар был бы прямым.

Накануне ученые из Лаборатории солнечной астрономии сообщили о появлении на Солнце необычно крупного протуберанца. ченые также уточнили, что при выбросе массы частицы могут задеть Меркурий, а если протуберанец останется на Солнце еще 3–4 дня, потенциальная угроза может распространиться и на Землю.

Ранее ученые зафиксировали слабые возмущения магнитного поля Земли.

