На Солнце произошла вспышка предпоследнего по мощности класса М. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По данным института, 14 октября в 03:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (координаты N23W26) была зарегистрирована вспышка M2.0, продолжавшаяся 9 минут.

В начале октября руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев сообщил о завершении одной из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла.

До этого терапевт и кардиолог Ольга Минина рассказала, что во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, разбитость, раздражительность, упадок сил. Голова может сильно болеть и кружиться, появляется шум в ушах, аппетит ухудшается, человек чувствует себя сонливым, у него болят мышцы и суставы, нарушается сердечный ритм.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.