На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России развиваются три направления квантовой физики, заложенные нобелиатами

МИСИС: мы развиваем три направления, заложенные нобелиатами по физике
true
true
true
close
Oliver Diekmann, oliver-diekmann.graphics/TU Wien

Нобелевские лауреаты по физике этого года проложили дорогу для развития сверхпроводниковых квантовых процессоров, квантовых сенсоров и квантовой связи. Все три направления развиваются в МИСИС, рассказала «Газете.Ru» директор дизайн-центра квантового проектирования НИТУ МИСИС Наталия Малеева.

Нобелевскую премию по физике присудили британцу Джону Кларку, французу Мишелю Деворе и американцу Джону Мартинису за работы в области квантовой физики.

«Можно сказать, что Мартинис, Деворе и Кларк продемонстрировали прародителя современных сверхпроводниковых кубитов. Лауреаты показали квантование энергетических уровней в цепи с джозефсоновским контактом при температуре, близкой к абсолютному нулю. Именно этот эффект лежит в основе сверхпроводниковых квантовых процессоров, которые активно создаются в мире и в России. Недавно мы представили 16-кубитный квантовый процессор в рамках дорожной карты развития квантовых вычислений Росатома», – рассказала Малеева.

Более того, по ее словам, квантование энергии в цепях с джозефсоновскими контактами используется и при создании квантовых сенсоров, и для реализации квантовой связи.

«НИТУ МИСИС активно развивает все эти три направления, внося существенный вклад в эту перспективную отрасль», – рассказала Малеева.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали американцы Мэри Брунков, Фред Рамсделл и японец Шимон Сакагучи, которые поняли, что не дает иммунитету атаковать клетки собственного организма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами