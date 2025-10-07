В России развиваются три направления квантовой физики, заложенные нобелиатами

МИСИС: мы развиваем три направления, заложенные нобелиатами по физике

Нобелевские лауреаты по физике этого года проложили дорогу для развития сверхпроводниковых квантовых процессоров, квантовых сенсоров и квантовой связи. Все три направления развиваются в МИСИС, рассказала «Газете.Ru» директор дизайн-центра квантового проектирования НИТУ МИСИС Наталия Малеева.

Нобелевскую премию по физике присудили британцу Джону Кларку, французу Мишелю Деворе и американцу Джону Мартинису за работы в области квантовой физики.

«Можно сказать, что Мартинис, Деворе и Кларк продемонстрировали прародителя современных сверхпроводниковых кубитов. Лауреаты показали квантование энергетических уровней в цепи с джозефсоновским контактом при температуре, близкой к абсолютному нулю. Именно этот эффект лежит в основе сверхпроводниковых квантовых процессоров, которые активно создаются в мире и в России. Недавно мы представили 16-кубитный квантовый процессор в рамках дорожной карты развития квантовых вычислений Росатома», – рассказала Малеева.

Более того, по ее словам, квантование энергии в цепях с джозефсоновскими контактами используется и при создании квантовых сенсоров, и для реализации квантовой связи.

«НИТУ МИСИС активно развивает все эти три направления, внося существенный вклад в эту перспективную отрасль», – рассказала Малеева.

