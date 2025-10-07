На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нобелевский лауреат не узнал о награде из-за цифрового детокса

The Guardian: Нобелевский комитет не смог рассказать лауреату премии о награде
The Nobel Prize

Нобелевский комитет не смог рассказать лауреату премии по медицине Фреду Рамсделлу о награде из-за его цифрового детокса. Об этом пишет газета The Guardian.

В публикации говорится, что медик выбрал «жить свою лучшую жизнь», путешествуя вдали от цивилизации.

«Из-за цифровой детоксикации лауреата Нобелевский комитет не смог связаться с ним и сообщить новость», — говорится в статье.

Друг Рамсделла и соучредитель лаборатории Джеффри Блюстоун рассказал журналистам, что ученый сейчас находится в глуши Айдахо.

Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2025 год была присуждена американцам Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи за их открытия в области периферической иммунной толерантности.

T-клетки – это одна из основополагающих линий адаптивного или приобретенного иммунитета, который формируется после встречи организма с патогенами. Ученые открыли Т-реактивные клетки, которые не дают иммунитету атаковать клетки собственного организма.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России возмутились, что Нобель по медицине не получил ученый российского происхождения.

