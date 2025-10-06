Ученый назвал самый важный фактор риска болезни Альцгеймера

Ожирение оказывает наиболее значительное влияние на развитие болезни Альцгеймера среди всех поддающихся коррекции факторов риска. Об этом заявил эксперт по нейродегенеративным заболеваниям из Хьюстонского методистского академического института (HMAI) Стивен Вонг, комментируя данные нового исследования. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам Вонга, связь между лишним весом и ухудшением работы мозга была доказана и раньше. Однако новое исследование HMAI показало, что ожирение может снижать когнитивные способности сильнее, чем курение, диабет или высокое давление.

В рамках работы ученые сравнили жиросодержащие молекулы (липиды), полученные от людей с нормальной массой тела и страдающих ожирением. Оказалось, что определенные типы липидов при избыточном весе способствуют ускоренному образованию амилоидных бляшек — белковых скоплений, характерных для болезни Альцгеймера.

Амилоидные бляшки не являются непосредственной причиной гибели нейронов, но запускают процессы, ведущие к разрушению тканей.

«Ожирение влияет на химический состав молекул жира, и это, в свою очередь, влияет на развитие амилоидных отложений в мозге», — отметил Вонг.

Эксперт добавил, что, помимо ожирения, к другим важным факторам риска деменции относятся курение, злоупотребление алкоголем, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Однако из всех этих состояний именно лишний вес показал наибольшую связь с биологическими процессами, ведущими к нейродегенерации.

Ранее ученые выяснили, почему мозг теряет свой «внутренний компас» с возрастом.