Ученые выяснили, почему мозг теряет свой «внутренний компас» с возрастом

Ученые Стэнфордского медицинского центра (США) выяснили, что с возрастом нарушается работа решетчатых нейронов, отвечающих за создание «внутренней карты» окружающей среды. Именно это может объяснять ухудшение способности ориентироваться в пространстве у пожилых. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Ученые сравнили работу мозга у трех групп мышей: молодых (примерно 20 лет по человеческим меркам), мышей среднего возраста (50-60 лет) и пожилых (75-90 лет). Они исследовали активность медиальной энторинальной коры — области мозга, где находятся решетчатые нейроны. Эти клетки активируются в определенных точках пространства и формируют нечто вроде GPS-системы мозга.

Оказалось, что с возрастом решетчатые нейроны работают менее стабильно. У пожилых мышей при смене маршрутов в виртуальной среде сигналы нейронов становились хаотичными, как и поведение грызунов. При этом молодые и взрослые животные быстро понимали, где в пространстве находится награда, и демонстрировали четкие паттерны мозговой активности.

Не у всех стареющих мышей наблюдалось одинаковое снижение. Один из пожилых самцов справился с задачей не хуже молодых. Ученые выяснили: решетчатые нейроны грызуна работали с высокой точностью, что подтвердило связь между активностью этих клеток и способностью к пространственной ориентации.

Генетический анализ выявил 61 ген, уровень активности которых отличался у мышей с нарушенной функцией решетчатых нейронов. Один из таких генов — Hapln4 — может поддерживать стабильность этих клеток за счет формирования защитной белковой сети вокруг них.

Авторы подчеркивают: возрастное ухудшение пространственной памяти — не неизбежность. Индивидуальные особенности работы мозга и генные различия могут влиять на то, как именно стареет мозг.

Ранее был найден способ диагностировать деменцию за годы до появления симптомов.