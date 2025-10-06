На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, почему мозг теряет свой «внутренний компас» с возрастом

NatCom: старение особых нейронов разрушает навигационную систему мозга
true
true
true
close
Freepik

Ученые Стэнфордского медицинского центра (США) выяснили, что с возрастом нарушается работа решетчатых нейронов, отвечающих за создание «внутренней карты» окружающей среды. Именно это может объяснять ухудшение способности ориентироваться в пространстве у пожилых. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Ученые сравнили работу мозга у трех групп мышей: молодых (примерно 20 лет по человеческим меркам), мышей среднего возраста (50-60 лет) и пожилых (75-90 лет). Они исследовали активность медиальной энторинальной коры — области мозга, где находятся решетчатые нейроны. Эти клетки активируются в определенных точках пространства и формируют нечто вроде GPS-системы мозга.

Оказалось, что с возрастом решетчатые нейроны работают менее стабильно. У пожилых мышей при смене маршрутов в виртуальной среде сигналы нейронов становились хаотичными, как и поведение грызунов. При этом молодые и взрослые животные быстро понимали, где в пространстве находится награда, и демонстрировали четкие паттерны мозговой активности.

Не у всех стареющих мышей наблюдалось одинаковое снижение. Один из пожилых самцов справился с задачей не хуже молодых. Ученые выяснили: решетчатые нейроны грызуна работали с высокой точностью, что подтвердило связь между активностью этих клеток и способностью к пространственной ориентации.

Генетический анализ выявил 61 ген, уровень активности которых отличался у мышей с нарушенной функцией решетчатых нейронов. Один из таких генов — Hapln4 — может поддерживать стабильность этих клеток за счет формирования защитной белковой сети вокруг них.

Авторы подчеркивают: возрастное ухудшение пространственной памяти — не неизбежность. Индивидуальные особенности работы мозга и генные различия могут влиять на то, как именно стареет мозг.

Ранее был найден способ диагностировать деменцию за годы до появления симптомов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами