Силиконовые формы для выпечки оказались опасны для здоровья

Ученые из Университета Ватерлоо (Канада) выяснили, что при нагревании силиконовая кухонная посуда может выделять потенциально опасные вещества — циклические силоксаны. Некоторые из них могут накапливаться в организме и влиять на гормональную систему. Результаты исследования опубликованы в Journal of Hazardous Materials (JHM).

Команда исследователей протестировала 25 видов силиконовых форм, доступных в розничной продаже. Во всех образцах обнаружили до 4300 микрограммов силоксанов на грамм материала. При запекании концентрация этих веществ в воздухе кухни за час достигала 646 мкг на кубический метр, а в продуктах питания — существенно превышала допустимые нормы.

По расчетам ученых, риск подвергнуться негативному влиянию силиконов выше всего у маленьких детей — как при вдыхании паров на кухне, так и при употреблении выпечки, приготовленной в такой посуде.

Исследователи отдельно отметили опасность тяжелых силоксанов (например, D7–D16). Эти соединения устойчивы к распаду, при проникновении в ткани организма тяжелые силоксаны способны накапливаться со временем. По данным предыдущих исследований, такие вещества обладают свойствами эндокринных дизрапторов — они вызывают изменения гормонального фона баланс и оказывают другие долгосрочные эффекты для здоровья.

Ученые также отметили: повторное использование силиконовой посуды снижает уровень выделяемых соединений, но не исключает их полностью, особенно при длительном или высокотемпературном нагревании. Авторы призывают пересмотреть стандарты безопасности для кухонных силиконовых изделий, ввести маркировку состава и ограничить использование потенциально токсичных компонентов.

