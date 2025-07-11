Россиянам рассказали про опасные компоненты в бытовой химии

В число опасных компонентов в бытовой химии входят такие вещества, как ПАВы, хлор и его соединения, аммиак, фосфаты и формальдегид, рассказал «Газете.Ru» химик, основатель компании «Аллхимика» Алексей Байчурин.

«Под «опасными компонентами» чаще всего подразумеваются вещества, которые при частом использовании или неправильной дозировке могут навредить здоровью человека или окружающей среде. Например, это поверхностно-активные вещества (ПАВы). Например, лаурилсульфат натрия может вызывать раздражения кожи, аллергии, нарушает микрофлору. Чаще всего ПАВы содержатся в средствах для мытья посуды, пола, в универсальных чистящих средствах. Хлор тоже токсичен, особенно при вдыхании. Он вызывает ожоги слизистых, особенно в плохо проветриваемых помещениях. Содержится в отбеливателях, дезинфицирующих средствах, средствах для ванных и туалетных комнат», — отметил Байчурин.

Аммиак тоже опасен при вдыхании. Он вызывает головные боли, раздражение глаз и дыхательных путей. Содержится в средствах для стекол и зеркал.

«В список также входят фосфаты, которые при длительном использовании вызывают аллергические реакции и проблемы дыхательных путей. Содержатся в стиральных порошках, средствах для посудомоек. Формальдегид и его производные тоже не безопасны. Это канцероген, который может вызывать раздражение дыхательных путей. Содержится в ароматизаторах, освежителях воздуха», — заключил специалист.

По словам Байчурина, от химии, в состав которой входят эти вещества, совсем отказываться не стоит, однако не стоит их использовать при регулярной уборке и для мытья посуды или стирки одежды.

«Чтобы понимать, что именно вы покупаете, избегайте компонентов с приставками chloro-, phosph-, formal-. Вместо этого ищите маркировки Ecolabel, ECOCERT, ICEA, USDA Organic. Изучайте состав — не полагайтесь только на слова «эко», «натуральное», «био» на упаковке, они могут быть обманчивы», — заключил химик.

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