Врачи предупредили о росте заболеваемости коклюшем

Коклюш вновь набирает обороты и его заболеваемость уже превысила допандемийные показатели. Для взрослых и подростков болезнь оборачивается изнуряющим кашлем, который может сохраняться месяцами, но для младенцев она представляет смертельную угрозу. Американские ученые предупредили о том, что большинство детей младше двух месяцев с коклюшем оказываются в больнице и призвали родителей к вакцинации. Работа опубликована в журнале PEDIATRICS.

«Симптомы у грудных детей отличаются. Характерный судорожный кашель может отсутствовать, зато часто встречается апноэ — остановка дыхания», — рассказала инфекционист Кейтлин Ли из Детской больницы Анн и Роберта Лури в Чикаго.

Коклюш у младенцев может сопровождаться крайне высоким уровнем лейкоцитов в крови, что иногда сбивает врачей с толку и приводит к ошибочным подозрениям на рак или другие неинфекционные состояния. При обнаружении подобных показателей врачи рекомендуют в первую очередь исключать коклюш.

Эксперты подчеркивают: главным способом защиты остается вакцинация матерей во время беременности.

«Это критически важно, так как прививка защищает новорожденных в первые недели жизни, когда риск осложнений особенно велик», — отметила Ли.

При подтвержденном или подозреваемом диагнозе антибиотики назначаются незамедлительно. На ранних стадиях они помогают облегчить течение болезни, а на поздних — снижают риск распространения инфекции.

