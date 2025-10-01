Назван простой способ восстановиться после долгого COVID-19

Регулярные физические тренировки могут восстанавливать работу иммунной системы у людей с постковидным синдромом. К такому выводу пришли ученые из университета Лафборо. Результаты исследования представлены на Конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) в Амстердаме.

В исследовании участвовал 31 пациент с затяжным COVID-19. Все участники ранее были госпитализированы и столкнулись с долгосрочными последствиями заболевания — мышечной слабостью, усталостью, ухудшением памяти, головной болью или одышкой. Часть участников проходила восьминедельную программу реабилитации, включающую аэробные и силовые упражнения. Остальные получали стандартную терапию без физической нагрузки.

У пациентов из первой группы исследователи зафиксировали улучшение показателей «наивных» и «памятных» Т-клеток — важных компонентов иммунной системы, отвечающих за реакцию организма на новые и ранее перенесенные инфекции. По мнению авторов, тренировки усиливают кровоток, ускоряют циркуляцию иммунных клеток и снижают уровень хронического воспаления.

Эти механизмы, по словам ученых, могут объяснять не только улучшение самочувствия (облегчение усталости, болей в мышцах и суставах), но и повышение устойчивости к повторным инфекциям. Физическая активность, таким образом, может стать эффективным элементом комплексной реабилитации после COVID-19.

В ходе дальнейшей работы ученые они планируют выяснить, действует ли такой подход на пациентов, перенесших инфекцию в более легкой форме и не нуждавшихся в госпитализации.

Ранее ученые выяснили, что пандемия ускорила старение мозга даже у тех, кто не болел COVID-19.