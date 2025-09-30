На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы пять тревожных симптомов при мочеиспускании

HuffPost: пять нарушений при мочеиспускании могут указывать на рак простаты
close
Depositphotos

Резкое и сильное желание сходить в туалет ночью может указывать на рак или доброкачественные опухоли простаты. Об этом рассказал онколог Иржи Кубес из Онкологического центра Протонной терапии в Праге. Слова эксперта приводит издание HuffPost.

По словам специалиста, рак простаты часто долгое время протекает бессимптомно и проявляется лишь на поздних стадиях. Врач призвал не игнорировать даже незначительные изменения, особенно у мужчин старшего возраста.

Сигналом для обращения к врачу, по его словам, могут стать затрудненное начало мочеиспускания, внезапные и сильные позывы, особенно по ночам, ослабление струи мочи, чувство неполного опорожнения, а также примеси крови в моче или сперме.

Кубес подчеркнул, что перечисленные симптомы не всегда указывают на злокачественное заболевание — они могут быть связаны с доброкачественной гиперплазией (увеличением) простаты или другими состояниями. Однако при их появлении важно пройти обследование, чтобы исключить онкологию и при необходимости начать лечение.

Ранее был найден способ вызвать саморазрушение клеток рака с помощью сахара.

