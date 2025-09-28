На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ вызвать саморазрушение клеток рака с помощью сахара

Сахар из морских бактерий запустил гибель раковых клеток
Экзополисахарид EPS3.9, выделенный из морской бактерии Spongiibacter nanhainus, способен вызывать самоуничтожение раковых клеток. К такому выводу пришли ученые из Китайской академии наук. Результаты исследования опубликованы в The FASEB Journal.

Молекула EPS3.9 состоит из маннозы и глюкозы. Лабораторные эксперименты показали: экзополисахарид может запускать в опухолевых клетках процесс пироптоза — воспалительной формы программируемой гибели. Этот механизм отличается от классического апоптоза — он более агрессивен, сопровождается разрушением клеточной мембраны и выделением сигналов, привлекающих иммунную систему.

Ученые выяснили, что EPS3.9 воздействует напрямую на жировые молекулы в оболочке клетки. Это запускает цепную реакцию, в результате которой клетка воспаляется и разрушается изнутри. Такой эффект был зафиксирован на культурах человеческих клеток при моделировании лейкемии. У лабораторных мышей с раком печени EPS3.9 не только замедлял рост опухоли, но и активировал иммунный ответ против нее.

По словам доктора Чаоминя Суна из Китайской академии наук, это открытие подчеркивает потенциал морских микроорганизмов как источника новых лекарств. Исследование открывает перспективу создания препаратов, основанных на активации пироптоза, что может стать альтернативой традиционной химиотерапии. Такой подход отличается большей избирательностью и может быть менее токсичен для здоровых тканей.

Кроме того, активация иммунной системы умножает шансы на комбинирование EPS3.9 с существующими методами иммунотерапии.

Однако ученые подчеркивают: результаты на животных не всегда полностью совпадают с реакцией человеческого организма. Чтобы подтвердить эффективность и безопасность EPS3.9 для людей, потребуются провести масштабные клинические испытания.

Ранее у популярной добавки обнаружили противораковый эффект.

