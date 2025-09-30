На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На спутнике Урана обнаружены следы жидкой воды

Icarus: под поверхностью спутника Урана Ариэль скрывался океан
Kevin M. Gill/NASA/JPL-Caltech

Подледный океан на спутнике Урана Ариэле мог быть в десятки раз глубже Тихого океана на Земле. К такому выводу пришла международная команда планетологов. Работа опубликована в журнале Icarus.

Ариэль — самый яркий спутник Урана и четвертый по величине в его системе. Его поверхность сочетает древние кратеры и относительно молодые области, вероятно сформированные извержениями криовулканов. Ученые обратили внимание на разломы, хребты и грабены — структуры, указывающие на сильное внутреннее и внешнее напряжение.

Чтобы понять, как оно образовались, исследователи сопоставили карту поверхностных структур с моделями приливных напряжений, возникающих при орбитальном движении Ариэля. Оказалось, что в прошлом его орбита была примерно в 40 раз более эксцентричной, чем сейчас. Эти приливные силы могли вызывать деформацию ледяной коры и трещины на поверхности, если под ней находился океан.

По расчетам, глубина океана могла достигать 170 км, тогда как средняя глубина Тихого океана на Земле — всего 4 км. Ученые отмечают, что такие данные делают Ариэль уникальным объектом среди ледяных лун.

Ранее та же исследовательская группа показала, что подледный океан мог существовать и на другом спутнике Урана — Миранде.

«Мы получаем все больше доказательств, что система Урана может быть домом для океанических миров», — отметил соавтор работы Том Нордхейм из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

Ученые подчеркивают, что пока человечество видело только южные полушария Ариэля и Миранды. Будущие миссии к Урану могут подтвердить наличие океанов и помочь проследить эволюцию океанов во внешней Солнечной системе.

Ранее была раскрыта тайна образования Меркурия.

