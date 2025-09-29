На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии создали молекулу для длительного лечения депрессии

MolPsy: молекула PA-915 подавляет симптомы депрессии на восемь недель
Freepik

Ученые из Университета Осаки создали молекулу под названием PA-915, которая может подавить симптомы депрессии на восемь недель при однократном введении. Результаты исследования опубликованы в Molecular Psychiatry (MolPsy).

По словам исследователей, PA-915 блокирует рецептор PAC1, участвующий в стресс-реакциях организма. PAC1 играет важную роль в работе центральной и периферической нервной системы, однако в некоторых случаях выступает провокатором психических расстройств и мигрени.

Исследователи протестировали молекулу на мышах, подвергнутых хроническому стрессу — социальной изоляции, введению кортикостерона и взаимодействию с агрессивными особями. У животных, получивших PA-915, снизились проявления тревожности и депрессии, а также улучшилась когнитивная функция.

Эффект сохранялся до восьми недель после однократного приема и был сопоставим с действием анестетика кетамина. При этом без характерных для последнего побочных эффектов — гиперактивности, когнитивных нарушений или зависимости — новая молекула не оказывала.

Ученые отметили, что после введения PA-915 мыши лучше справлялись с поведенческими тестами, упражнениями на память и распознавание объектов. У нестрессированных животных PA-915 не вызвал поведенческих отклонений, что говорило о его селективности.

Авторы подчеркивают, что блокада рецепторов PAC1 может стать новым направлением в терапии депрессии и тревожных расстройств. Следующим этапом станут испытания на других животных моделях и подготовка к клиническим исследованиям.

