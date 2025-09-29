Врач назвала три типа продуктов, которые могут вызвать проблемы со сном

Кислые и острые продукты могут оказывать стимулирующий эффект, затрудняя засыпание, а соленая пища — повышать давление и мешать расслаблению ночью. Об этом предупредила врач-сомнолог Кэтрин Холл в интервью изданию HuffPost.

По словам специалиста, такие продукты, как чипсы, соленые орешки, бекон и маринованные овощи, вызывают задержку жидкости в организме и увеличивают объем циркулирующей крови. Это приводит к повышению артериального давления — в результате человеку становится труднее расслабиться и заснуть, а ночные пробуждения для походов в туалет становятся более частыми.

Доктор Холл также рекомендует вечером отказаться от кислых продуктов: помидоров, баклажанов, соевого соуса, красного вина и некоторых сыров. По словам эксперта, такая пища богата тиромином — аминокислотой, которая стимулирует мозговую активность и может мешать засыпанию.

Кроме того, сомнолог рекомендовала не употреблять перед сном острое.

«Специи и перец чили содержат капсаицин — вещество, повышающее температуру тела и затрудняющее засыпание. Добавьте к этому энергию, необходимую для переваривания оставшейся части еды, и вы поймете, почему после ужина трудно выспаться», — пояснила Холл.

