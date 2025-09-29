На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала три типа продуктов, которые могут вызвать проблемы со сном

HuffPost: употребление кислой и соленой пищи вечером провоцирует бессонницу
true
true
true
close
Anastasia Kamysheva/Shutterstock/FOTODOM

Кислые и острые продукты могут оказывать стимулирующий эффект, затрудняя засыпание, а соленая пища — повышать давление и мешать расслаблению ночью. Об этом предупредила врач-сомнолог Кэтрин Холл в интервью изданию HuffPost.

По словам специалиста, такие продукты, как чипсы, соленые орешки, бекон и маринованные овощи, вызывают задержку жидкости в организме и увеличивают объем циркулирующей крови. Это приводит к повышению артериального давления — в результате человеку становится труднее расслабиться и заснуть, а ночные пробуждения для походов в туалет становятся более частыми.

Доктор Холл также рекомендует вечером отказаться от кислых продуктов: помидоров, баклажанов, соевого соуса, красного вина и некоторых сыров. По словам эксперта, такая пища богата тиромином — аминокислотой, которая стимулирует мозговую активность и может мешать засыпанию.

Кроме того, сомнолог рекомендовала не употреблять перед сном острое.

«Специи и перец чили содержат капсаицин — вещество, повышающее температуру тела и затрудняющее засыпание. Добавьте к этому энергию, необходимую для переваривания оставшейся части еды, и вы поймете, почему после ужина трудно выспаться», — пояснила Холл.

Ранее в кишечнике нашли вещество — регулятор сна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами