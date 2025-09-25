В кишечнике нашли вещество — регулятор сна

Ученые из Университета штата Вашингтон установили, что молекула пептидогликан — компонент клеточной стенки бактерий, обитающих в кишечнике, — может играть ключевую роль в регуляции сна. Результаты исследования опубликованы в журнале в Frontiers in Neuroscience.

Эксперименты показали: вещество естественным образом присутствует в мозге мышей, а его уровень меняется в зависимости от времени суток и наличия сна.

Пептидогликан ранее уже связывали со сном: при введении животным он вызывал сонливость. Однако считалось, что он не способен проникать в мозг без искусственного вмешательства. Теперь же исследователи обнаружили, что не только само вещество, но и рецепторы, чувствительные к нему, находятся в различных отделах мозга.

Это открытие поддерживает идею о том, что микробиом — совокупность микроорганизмов, населяющих тело — может напрямую влиять на сон и бодрствование и у человека. Гипотеза, которую развивают в Университете штата Вашингтон, предполагает, что сон — это не только функция мозга, но и результат взаимодействия организма и его микробов.

Этот взгляд объединяет две теории. Согласно первой, сон управляется центральной нервной системой. Другая предполагает, что он «возникает» локально, в отдельных клетках. Новая модель рассматривает сон как процесс, запускаемый накоплением сигналов как от нервной системы, так и от микробов, чьи эволюционные механизмы могли сформировать основы сна задолго до появления млекопитающих.

