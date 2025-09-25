В России создали «цифровые двойники» опор мостов для защиты от землетрясений

Ученые Пермского Политеха разработали высокоточную компьютерную модель опорной части моста, которая в пять раз точнее существующих методов прогнозирует ее поведение под нагрузкой. Такой «цифровой двойник» позволяет учитывать свойства полимерного слоя, включая его «ползучесть» — постепенную деформацию под давлением и температурными перепадами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Надежность более 42 тысяч российских мостов, особенно в сейсмоопасных регионах, таких как Крым и Дальний Восток, во многом зависит от опорных частей — своеобразных «суставов» конструкции. Наибольшую эффективность показывают сферические опоры, где ключевую роль играет полимерный слой между стальными чашами: именно он гасит колебания и защищает мост при подземных толчках. Однако после ухода зарубежных производителей создание отечественных аналогов стало задачей национального масштаба.

«Мы показали, что традиционные методы дают погрешность до 70% и могут переоценивать прочность конструкции. Наша усовершенствованная модель позволяет снизить ошибку до 13–20% и предсказывать работу опоры максимально близко к реальности», — отметил научный сотрудник ПНИПУ Юрий Носов.

Исследователи выяснили, что оптимальным вариантом является сцепление полимерной прокладки со стальными плитами на шероховатой поверхности при толщине 4–8 мм. Более толстый слой быстрее деформируется и сокращает срок службы опоры.

Разработка уже вызвала интерес у промышленного бизнеса. Производители смогут использовать модель для оптимизации формы и технологии изготовления опорных частей, что особенно важно для строительства мостов в регионах с высоким сейсмическим риском.

