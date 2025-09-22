На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России нашли способ защитить сталь от ржавления с эффективностью до 95%

ПНИПУ: создана защита от биокоррозии с эффективностью до 95%
true
true
true
close
MK Lasek/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха разработали новый способ подавления биокоррозии, который снижает разрушение стали почти на 95%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Коррозия стали может быть вызвана не только влагой и химическими реагентами, но и микроорганизмами. В водной среде бактерии образуют биопленки, выделяют кислоты и буквально «поедают» металл изнутри, ускоряя разрушение подводных конструкций, трубопроводов и резервуаров. Такие процессы обходят привычные методы защиты — покрытия и ингибиторы.

Эксперименты показали, что железобактерии способны превращать в ржавчину до 77% железа, особенно активно — в теплое время года. В лабораторных условиях стальные образцы в воде с добавлением бактерий разрушались почти в два раза быстрее, чем в чистой среде. Чтобы остановить этот процесс, исследователи впервые применили комбинацию двух веществ: нитрита натрия и буры.

«По отдельности они работают хуже: нитрит создает защитный слой, но не уничтожает бактерии, а бура подавляет микроорганизмы, но требует слишком больших концентраций. Вместе они обеспечили максимальную защиту при минимальной химической нагрузке — 94–95%», — пояснила доцент кафедры «Химия и биология» ПНИПУ Татьяна Соколова.

По словам ученых, технология особенно важна для трубопроводов, резервуаров и гидротехнических объектов, где невозможно постоянно проводить обслуживание. Новый метод не только формирует барьер на поверхности металла, но и устраняет биологическую причину разрушения, делая защиту долговечнее и экологичнее.

Ранее в России разработали метод 3Д-печати авиационных конструкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами