В России нашли способ защитить сталь от ржавления с эффективностью до 95%

Ученые Пермского Политеха разработали новый способ подавления биокоррозии, который снижает разрушение стали почти на 95%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Коррозия стали может быть вызвана не только влагой и химическими реагентами, но и микроорганизмами. В водной среде бактерии образуют биопленки, выделяют кислоты и буквально «поедают» металл изнутри, ускоряя разрушение подводных конструкций, трубопроводов и резервуаров. Такие процессы обходят привычные методы защиты — покрытия и ингибиторы.

Эксперименты показали, что железобактерии способны превращать в ржавчину до 77% железа, особенно активно — в теплое время года. В лабораторных условиях стальные образцы в воде с добавлением бактерий разрушались почти в два раза быстрее, чем в чистой среде. Чтобы остановить этот процесс, исследователи впервые применили комбинацию двух веществ: нитрита натрия и буры.

«По отдельности они работают хуже: нитрит создает защитный слой, но не уничтожает бактерии, а бура подавляет микроорганизмы, но требует слишком больших концентраций. Вместе они обеспечили максимальную защиту при минимальной химической нагрузке — 94–95%», — пояснила доцент кафедры «Химия и биология» ПНИПУ Татьяна Соколова.

По словам ученых, технология особенно важна для трубопроводов, резервуаров и гидротехнических объектов, где невозможно постоянно проводить обслуживание. Новый метод не только формирует барьер на поверхности металла, но и устраняет биологическую причину разрушения, делая защиту долговечнее и экологичнее.

