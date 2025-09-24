На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские ученые нашли слабое место у смертельного «супергрибка»

Arpon Pongkasetkam/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Московского физико-технического института установили, что соединения генетицин и мефлохин способны лишать штаммы «супергрибка» Candida устойчивости к лекарствам. Пока это гипотеза, но предварительные тесты показывают успешность предположения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в МФТИ.

Количество микроорганизмов, невосприимчивых к антимикотикам, стремительно растет. По прогнозам, к 2050 году инфекции, вызванные ими, могут уносить до 10 миллионов жизней ежегодно. Причина — широкое использование антибиотиков: грибки адаптируются, мутируют и становятся почти неуязвимыми. Сейчас ученые по всему миру работают над поиском перспективных соединений для борьбы с микроорганизмами.

Особую угрозу представляет Candida auris. Он устойчив к большинству препаратов, способен выживать на стенах больниц, медицинских приборах и заражать ослабленных пациентов. Другой штамм — Candida albicans — входит в состав микрофлоры 80% людей, но также становится опаснее из-за лекарственной устойчивости.

Чтобы выявить уязвимые места грибков, специалисты МФТИ исследовали их рибосомы — структуры внутри клетки, которые работают как «фабрики» по производству белков. От корректной работы рибосом зависит жизнедеятельность организма, поэтому они стали ключевой мишенью для поиска слабых мест.

Лабораторные тесты показали: наиболее эффективно с рибосомой связывается антибиотик генетицин, блокируя ее работу сразу в 55 местах. Лекарство действует в дозах, в тысячу раз меньших, чем для обычных дрожжевых бактерий.

Ученые также выделили два перспективных соединения — генетицин и мефлохин.

«Генетицин дестабилизирует декодирующий центр рибосомы. Он вызывает определенные конформационные изменения, заставляя рибосому грибка синтезировать ошибочные белки. Мефлохин же усиливает этот эффект», – рассказал «Газете.Ru» Андрей Рогачев, директор Физтех-школы физики и исследований им. Ландау, старший научный сотрудник лаборатории структурной электронной микроскопии биологичеких систем МФТИ.

По словам исследователей, открытие важно не только для борьбы с «супергрибком», но и для лечения наследственных болезней, таких как муковисцидоз и мышечная дистрофия.

Ранее был обнаружен вирус, превращающий грибковые инфекции в смертельно-опасные.

