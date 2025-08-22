На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обнаружен вирус, превращающий грибковые инфекции в смертельно-опасные

Nature Microbiology: вирус-«пассажир» превращает обычный грибок в опасного врага
Shutterstock

Ученые под руководством Нетты Шлезингер из Ветеринарной школы имени Корета обнаружили, что вирус, обитающий внутри опасного грибка Aspergillus fumigatus, делает его значительно более устойчивым к стрессу и увеличивает способность вызывать тяжелые инфекции у млекопитающих. Как показали эксперименты, удаление вируса лишало грибок части его «сил» — он хуже размножался, терял защитные механизмы и становился менее опасным для организма. А противовирусная терапия, напротив, улучшала выживаемость зараженных животных. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology.

Aspergillus fumigatus — один из главных возбудителей инвазивных грибковых инфекций у человека, особенно опасный для пациентов с ослабленным иммунитетом. Смертность при таких инфекциях достигает 50%, и долгое время считалось, что причина исключительно в самом грибке. Однако новая работа показывает: двойная РНК-вирусная «начинка» внутри грибка играет роль скрытого усилителя. Благодаря вирусу возбудитель легче переносит высокие температуры и агрессивные условия в легких.

Ученые предполагают, что подобные микровирусы могут быть недооцененным фактором в развитии грибковых заболеваний. И главное — именно они могут стать новой терапевтической мишенью. Если подавить вирус, грибок теряет вирулентность и становится уязвимее для иммунной системы и противогрибковых препаратов.

«Эти вирусы — как молекулярные пассажиры на заднем сиденье, — объясняет Шлезингер. — Сами они не вызывают болезнь, но усиливают агрессивность грибка, когда тот попадает в организм».

Открытие меняет представления о лечении грибковых инфекций и дает надежду на новые стратегии борьбы в условиях, когда устойчивость инфекций к лекарствам становится все большей проблемой.

Ранее россиянам рассказали, какие грибы можно собрать уже в августе.

