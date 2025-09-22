Астроном объяснил, как возникают магнитные бури

Выброс массы — протуберанцев — на Солнце не представляет опасности для Земли, но в случае направления потока плазмы в сторону планеты, начнется магнитная буря. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

«Солнце обладает магнитным полем. Оно нестабильно, постоянно меняет свою форму. То в одном, то в другом месте над поверхностью светила поднимаются магнитные петли. Солнечная плазма электрически зараженная, и при выбросе плазма движется вдоль линий магнитного поля, то есть описывает петлю надо поверхностью Солнца, визуализируя, так сказать, магнитные линии. Таким образом формируются протуберанцы. Они очень хорошо видны в момент затмения. Сами по себе протуберанцы безопасны для Земли, но если линии магнитного поля разрываются, тогда плазма устремляется прочь от Солнца — это уже корональный выброс. Если поток плазмы будет направлен на Землю, тогда у нас произойдет геомагнитный шторм, или как называют в народе — магнитная буря», — сказал он.

22 сентября в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщили, что на Солнце во время затмения зафиксировали выброс двух протуберанцев. По словам ученых, размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли. В лаборатории отметили, что явление подтверждает сохранение у звезды «крупных запасов энергии, несмотря на общий спад его активности».

