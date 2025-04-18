Астроном рассказал, когда солнечная активность начнет снижаться

Астроном Коняев: снижение солнечной активности начнется в ближайшие два года

Ученые прогнозируют снижение солнечной активности в ближайшие два года, из-за чего сократится количество вспышек и магнитных бурь. Об этом ТАСС сообщил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Егор Коняев.

По его словам, это связано с завершением пика активности 11-летнего солнечного цикла.

«Поэтому в ближайший год-два будет ожидаться начало снижения солнечной активности», — сказал астроном.

Коняев отметил, что будет уменьшаться число солнечных пятен и вспышек, в результате чего станет меньше магнитных бурь и полярных сияний.

«Однако вероятность подобных событий еще остается», — добавил он.

17 апреля уровень магнитной бури на Земле достиг предпоследнего уровня мощности. Степень возмущенности магнитного поля Земли увеличилась по пятибалльной шкале до уровня G4 — «очень сильно».

16 апреля на Земле началась магнитная буря. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, до планеты добрались «два огромных солнечных протуберанца, ударив по магнитосфере». Уровень G3 и G2 — сильная и средняя буря ожидаются 16 апреля, в ночь и на утро 17 апреля — G2 и G1 — средняя и слабая буря.

Ранее ученые раскритиковали шапочку из фольги как средство защиты от магнитных бурь.