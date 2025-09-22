На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Развеян популярный миф о воздействии интернета на психику

Behavioral Genetics: соцсети не оказывают большого воздействия на психику
Соцсети сами по себе оказывают куда меньшее воздействие на психическое здоровье, чем принято думать. Связь между временем, проведенным онлайн, и уровнем тревожности или удовлетворенности жизнью во многом объясняется генетикой. К такому выводу пришли исследователи из Института психолингвистики Макса Планка в Нидерландах. Работа опубликована в журнале Behavioral Genetics.

Авторы использовали данные регистра близнецов Нидерландов, включающие 6,5 тыс. человек, в том числе более трех тысяч пар однояйцевых близнецов. Участников спрашивали о времени, которое они проводят в соцсетях, частоте публикаций и числе аккаунтов, а также оценивали разные показатели благополучия: удовлетворенность жизнью, счастье, ощущение смысла и симптомы тревожности или депрессии.

Анализ показал, что сами корреляции были минимальными: в пределах −0,09 до 0,10. Например, чаще публикующие пользователи сообщали о слегка меньшей удовлетворенности жизнью, но эффект был крайне слабым. При этом оказалось, что большую часть этих связей объясняют именно общие генетические факторы. Иными словами, одни и те же гены могут предрасполагать и к определенным моделям поведения в соцсетях, и к особенностям психики.

Кроме того, сами привычки пользования соцсетями оказались во многом наследуемыми: время, проведенное онлайн, оказалось связано с генетикой на 72%, частота публикаций — на 54%, а количество аккаунтов — на 32%.

«Наши данные показывают: связи между использованием соцсетей и психологическим благополучием малы и не так однозначны, как принято считать в общественных дискуссиях. Влияние во многом зависит от индивидуальных особенностей, в том числе генетических», — пояснил автор исследования, психолог Селим Саметоглу.

Интересно, что показатель «процветания» — ощущение смысла и вовлеченности в жизнь — оказался выше у тех, кто в среднем тратит больше времени на соцсети и имеет больше аккаунтов. При этом субъективное счастье и удовлетворенность жизнью чаще оказывались чуть ниже у активных пользователей.

Авторы подчеркивают: результаты не означают, что цифровая среда безвредна, но показывают, что универсальных выводов о ее влиянии сделать нельзя. Разные люди по-разному реагируют на одни и те же условия.

