На границе ядра Земли зафиксировали загадочный сдвиг

GRL: на границе земного ядра и мантии произошел гигантский сдвиг
Freepik

Французские геофизики из Университета Густава Эйфеля (Париж) обнаружили необычное смещение масс в глубинах Земли. Оно произошло между 2006 и 2008 годами на границе мантии и ядра — на глубине около трех тысяч километров. Открытие описано в журнале Geophysical Research Letters.

Исследование основано на данных американо-германской спутниковой миссии GRACE. По словам ученых, зафиксированное изменение массы в недрах Земли указывает на возможные трансформации в структуре горных пород, в частности — перовскитов.

Эти минералы образуются при экстремальном давлении и давно считаются важным компонентом нижней мантии. Их существование подтверждено как лабораторными экспериментами, так и сейсмическими наблюдениями: скорость прохождения волн в этой области соответствует свойствам перовскитовых пород.

Анализ гравитационных данных GRACE позволил зафиксировать сдвиг масс, вызвавший локальное изменение земного тяготения. Ученые предполагают, что деформация на границе ядра и мантии могла достигать около десяти сантиметров. Это, в свою очередь, могло повлиять на движение жидкого ядра и привести к наблюдаемым магнитным аномалиям.

Исследователи подчеркивают, что точные причины этих процессов пока не установлены, однако результаты работы помогут глубже понять внутреннюю структуру планеты, а также ее влияние на геодинамические процессы, включая землетрясения и формирование магнитного поля Земли.

