Новые данные полностью перевернули представления о наличии жизни на Марсе

Марс имеет внутреннее строение, похожее на земное: в его центре находится твердое ядро, окруженное жидким слоем. К такому выводу пришла международная команда исследователей, проанализировав данные сейсмометров миссии NASA InSight. Работа опубликована в журнале Nature.

В недрах Марса продолжается процесс кристаллизации и постепенного остывания. Именно такое строение ядра делает возможным существование в прошлом процесса, который создавал магнитное поле планеты. Подобно земному, оно могло защищать атмосферу от солнечного ветра и сохранять на поверхности условия, благоприятные для жидкой воды. Вероятно, именно исчезновение магнитного поля стало поворотным моментом: атмосфера постепенно улетучилась в космос, и планета превратилась в холодную пустыню.

Еще в 2021 году группа Саймона Штэлера представила модель полностью жидкого марсианского ядра. Теперь, благодаря новым методам обработки и выделению слабых сейсмических сигналов, удалось уточнить картину: внутри жидкого слоя скрывается и твердое ядро. Ученые подчеркивают, что противоречия здесь нет — речь идет о естественном развитии научных представлений по мере накопления данных.

Открытие имеет ключевое значение для понимания того, как формируются и эволюционируют планеты земной группы. Теперь у исследователей есть все основания полагать, что Марс в далеком прошлом мог иметь условия, благоприятные для жизни, и многое из этого связано с динамикой его ядра.

