На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новые данные полностью перевернули представления о наличии жизни на Марсе

Nature: Марс имеет внутреннее строение, схожее с Землей
true
true
true
close
Vadim Sadovski/Imperial College London

Марс имеет внутреннее строение, похожее на земное: в его центре находится твердое ядро, окруженное жидким слоем. К такому выводу пришла международная команда исследователей, проанализировав данные сейсмометров миссии NASA InSight. Работа опубликована в журнале Nature.

В недрах Марса продолжается процесс кристаллизации и постепенного остывания. Именно такое строение ядра делает возможным существование в прошлом процесса, который создавал магнитное поле планеты. Подобно земному, оно могло защищать атмосферу от солнечного ветра и сохранять на поверхности условия, благоприятные для жидкой воды. Вероятно, именно исчезновение магнитного поля стало поворотным моментом: атмосфера постепенно улетучилась в космос, и планета превратилась в холодную пустыню.

Еще в 2021 году группа Саймона Штэлера представила модель полностью жидкого марсианского ядра. Теперь, благодаря новым методам обработки и выделению слабых сейсмических сигналов, удалось уточнить картину: внутри жидкого слоя скрывается и твердое ядро. Ученые подчеркивают, что противоречия здесь нет — речь идет о естественном развитии научных представлений по мере накопления данных.

Открытие имеет ключевое значение для понимания того, как формируются и эволюционируют планеты земной группы. Теперь у исследователей есть все основания полагать, что Марс в далеком прошлом мог иметь условия, благоприятные для жизни, и многое из этого связано с динамикой его ядра.

Ранее впервые была раскрыта тайна происхождения ядра Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами