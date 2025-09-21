Испанские ученые нашли неожиданного «союзника» России в Отечественной войне 1812 года

Испанские ученые выявили два опасных вида бактерий, сыгравших ключевую роль в массовой гибели военнослужащих армии Наполеона Бонапарта во время французской кампании в России в 1812 году. Об этом сообщаетABC.

«Специалисты проанализировали ДНК, извлеченные из зубов 13-ти солдат, найденных в братской могиле в Вильнюсе. Результаты подтвердили, что каждое из этих тел было поражено боррелией возвратного тифа (borrelia recurrentis) и сальмонеллой паратифа типа C (salmonella enterica paratyphi C). Эти бактерии передаются кровососущими паразитами, вшами», – сообщает источник.

До сих пор считалось, что французские войска были уничтожены сыпным тифом и окопной лихорадкой. Однако доказательств конкретных возбудителей этих заболеваний не находили. Как подчеркивают в ABC, после проверок захоронений не было выявлено достоверных свидетельств наличия риккетсии Провачека — возбудителя сыпного тифа — или боррелии кинтана, вызывающей окопную лихорадку.

14 сентября 1812 года Наполеон со своей армией вошел в Москву. Город встретил захватчиков пустыми улицами — из 270 тысяч жителей в городе остались меньше 10 тысяч. В тот же день начался пожар, который французы сначала приняли за несущественную случайность, однако к вечеру огонь охватил Китай-город и Замоскворечье.

