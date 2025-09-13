14 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

14 сентября отмечается Всемирный день журавля — птицы, которая во многих культурах стала символом процветания, гармонии, удачи и долголетия. В России празднуют День танкиста. А в православных храмах сегодня проходят особые богослужения в честь Церковного новолетия. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 14 сентября и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 14 сентября

Всемирный день журавля

Праздник появился в 2002 году по инициативе Рабочей группы по журавлям Евразии (РГЖЕ). Выбор даты 14 сентября связан с началом миграции этих птиц — именно в середине сентября они собираются в стаи для перелета в теплые края. Журавли — одни из древнейших пернатых на Земле: их предки появились 40–60 млн лет назад. Сегодня известны 15 видов журавлей, из которых 7 гнездятся в России. Самый редкий — стерх, или белый журавль. Он обитает только в Западной Сибири и Якутии. Его популяция не превышает 3 тыс. особей, угрозу для стерха представляют браконьеры и осушение болот.

В этот день экологи проводят фестивали, выставки и образовательные акции. Например, во многих российских городах дети мастерят бумажных журавликов — символ мира и долголетия. В Астраханском заповеднике организуют туры для наблюдения за редкими видами журавлей. Традиционно 14 сентября стартуют волонтерские программы по охране гнезд и подкормке птиц на зимовках.

Международный день памяти жертв фашизма

Памятную дату учредила ООН в 1962 году как глобальное предупреждение человечеству: фашизм не должен повториться. Она отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября — в 2025 году это 14-е число. День выбрали не случайно: в сентябре произошли два ключевых события Второй мировой войны — ее начало (1 сентября 1939) и конец (2 сентября 1945).

Традиционно в этот день проходят акции памяти: возложение цветов к братским могилам, зажжение свечей и тематические уроки в школах. В России добровольцы к этой дате приводят в порядок заброшенные захоронения. В Германии и Италии организуют выставки архивных фото, демонстрирующих ужасы фашизма.

День танкиста

Праздник появился в 1946 году по указу Верховного Совета СССР в честь подвига танковых войск в Великой Отечественной войне. Изначально его отмечали 11 сентября — в день Восточно-Карпатской операции 1944 года, когда советские танки прорвали оборону вермахта. С 1980 года дату перенесли на второе воскресенье сентября.

В этот день в России проходят парады техники: от легендарных Т-34 до современных Т-90М «Прорыв». В 2025 году центральные события развернутся в парке «Патриот» в Москве: гости увидят показательные выступления танкистов, смогут посидеть за рычагами боевых машин и попробовать солдатскую кашу.

Любопытно, что первый советский танк назывался «Борец за свободу товарищ Ленин» — это была копия французского Renault FT-17, собранная в Нижнем Новгороде в 1920 году. А самый необычный проект — летающий танк Антонова 1942 года, который так и не запустили в производство после неудачного первого испытательного полета. Самолет-буксировщик ТБ-3 с трудом оторвался от земли из-за чрезмерной нагрузки.

Какие праздники и памятные даты отмечают 14 сентября в других странах

День чарро — Мексика. Чарро — это мексиканские ковбои, чья культура уходит корнями в XVI век, когда испанские колонизаторы привезли на территорию современной Мексики лошадей. Изначально чарро были простыми пастухами, но со временем их образ стал символом свободы и национального духа. В 1930-х годах, когда Мексика искала пути укрепления национальной идентичности, правительство официально признало чарро частью культурного наследия. Традиционно 14 сентября чарро устраивают красочные парады в расшитых серебром костюмах, демонстрируют искусство верховой езды и проводят родео.

День хинди — Индия. 14 сентября 1949 года Учредительное собрание страны признало хинди официальным государственным языком. Он принадлежит к индоарийской группе и восходит к санскриту — его возраст превышает 1000 лет. Сегодня на хинди говорят более 600 млн человек, в основном в северных штатах Индии, а также в Непале, Маврикии и на Фиджи. В этот день школы и университеты проводят конкурсы поэзии и дебаты на хинди, правительство награждает авторов, пишущих на этом языке, а в Дели устраивают фестиваль традиционной каллиграфии.

День «Обнимите свою собаку» — США. Крепкие объятия с собакой — это не просто проявление любви, но и реальная польза для здоровья. У человека на 30% снижается уровень стресса, а у питомца вырабатывается «гормон счастья» окситоцин. Этот праздник, основанный дрессировщицей Эми Мур в 2006 году, также напоминает о безопасности наших четвероногих друзей. Его традиции включают не только объятия, но и проверку дома на предмет открытых окон, токсичных растений или мелких опасных предметов.

Церковные праздники 14 сентября

Церковное новолетие

Этот праздник ведет свою историю с IV века. Римский император Константин Великий установил индикт — пятнадцатилетний цикл сбора налогов. Церковь переняла это исчисление, но наполнила его духовным смыслом: начало нового года стало символизировать не бюджетную отчетность, а обновление души.

На Руси церковное новолетие праздновали с размахом вплоть до 1700 года, пока Петр I не перенес гражданский новый год на 1 января. Но в храмах сохранилась традиция: после литургии священник выходит на амвон (возвышенная площадка в церкви перед иконостасом) и поет тропарь «Всея твари Содетелю», благословляя наступающий год. Верующие дарят друг другу яблоки и мед — символы плодородия и сладости духовной жизни.

Интересно, что в этот день особо молятся о тех, кто работает с финансами — бухгалтерах, экономистах, налоговых инспекторах. Существует обычай освящать в церкви новые ежедневники и рабочие блокноты, прося у Бога мудрости в делах.

Начало индикта напоминает: время — не просто числа в календаре, а дар Божий, который стоит посвятить добрым делам. Как говорили на Руси: «Новый год начинай с добрых дел — тогда и весь год удачным будет».

День памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы

В V веке в Сирии жил юноша Симеон, который решил посвятить жизнь молитве. Он поселился на каменном столбе высотой с рост человека и провел там 37 лет под открытым небом. Люди приходили к нему за советом и помощью — по преданиям, он исцелял больных с помощью длинной палки, чтобы не нарушать свое уединение. Его мать Марфа 20 лет искала сына. Когда она нашла его, то не стала уговаривать спуститься, а осталась жить рядом. Перед смертью Симеон сказал ей: «Не плачь, а радуйся за меня — я иду к Богу».

С тех пор в этот день матери молятся Марфе о детях, которые выбрали трудный путь. В храмах освящают мед и орехи — простую пищу, которую мог есть отшельник.

14 сентября Русская православная церковь также чтит память • священномученика Аифала, диакона (380);

• мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона, учителя их (IV в.);

• мученицы Каллисты и братий её мучеников Евода и Ермогена (309);

• праведного Иисуса Навина (XVI в. до н. э.);

• преподобномученицы Татианы Грибковой, монахини, мученицы Наталии Козловой (1937);

• преподобного Дионисия Малого (VI в.).



Православная церковь 14 сентября также чествует чудотворные образы Богородицы: «Всеблаженную» — утешительницу вдов, Августовскую — явленную солдатам в 1914 году, Черниговскую-Гефсиманскую — исцелительницу от паралича, древнюю Миасинскую (864 года) и Александрийскую — символ материнского заступничества.

Католическая церковь в этот день вспоминает: • мучеников Африканских: Виктора, Генерала, Крискентиана;

• мученика Иоанна-Гавриила Торэна Дюфресса, епископа;

• святого Иоанна Златоуста, епископа Константинопольского, учителя Церкви;

• мученика Киприана, епископа Карфагенского;

• мученика Корнилия, папу Римского;

• отрока-мученика Крискентия Римского;

• святого Матерна, епископа Трирского;

• святую Нотбургу Тирольскую (Раттенбергскую), деву;

• мученицу Розулу Африканскую.

Народные праздники и приметы 14 сентября

Семен Летопроводец, или Первые осенины

14 сентября на Руси отмечали день Семена Летопроводца (Семин день). Название праздника пошло от церковного дня памяти Симеона Столпника. В народе его прозвали «провожатым лета». В этот день по старому стилю заканчивалось бабье лето и начиналась настоящая осень. Другое название праздника — Первые осенины, что означало встречу осени. Хозяйки в этот день пекли первый каравай из муки нового урожая. Девушки гадали на суженого у реки.

История праздника уходила корнями в XV век, когда на Руси отмечали Новый год 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Даже после переноса начала года на январь традиции сохранились: люди тушили в печах старый огонь и зажигали новый — «живой», высекая искры из кремня. Он должен был защитить избу от болезней на всю зиму.

Праздник связывали с традицией впервые «присаживать» мальчиков на коня: считалось, что если дитя удержится в седле, вырастет настоящим мужчиной.

Запреты дня касались воды: нельзя было купаться в реках — «водяной готовит зимнюю постель и утягивает зазевавшихся». Также избегали начинать новые дела после заката — «осенний вечер слеп, удачи не видит».

Приметы

Журавли летят высоко — к морозной зиме.

Лист с березы опал чисто — год будет легким.

Увидеть змею на тропинке — к ранним холодам.

Гром в Семин день — к теплой осени.

Паутина летит — бабье лето продлится.

Какие исторические события произошли 14 сентября

1052 год — в Новгороде освятили Софийский собор. Храм построили по велению князя Владимира Ярославича за пять лет, а его купола покрыли свинцовыми плитами, которые со временем позеленели. Собор с его куполами стал символом древнего города, отсюда пошло выражение «где София, там и Новгород».

1698 год — на пиру у боярина Шеина царский шут продолжил «бородовую реформу» Петра I. После того как царь лично обрезал бороды вельможам на предыдущем празднике, некоторые гости вновь явились с растительностью на лице. Шут «напоминал» им о новом указе, используя тупые ножницы — это вызывало смех, но и подчеркивало серьезность намерений царя. С тех пор несговорчивые бояре платили ежегодный налог — от 30 до 100 рублей, в зависимости от чина.

1812 год — войска Наполеона вошли в Москву. Город встретил их пустынными улицами — из 270 тыс. жителей осталось менее 10 тыс. В тот же день вспыхнул пожар, который французы сначала приняли за случайность, но уже к вечеру пламя охватило Китай-город и Замоскворечье.

1867 год — вышел первый том «Капитала» Карла Маркса. Тираж в 1000 экземпляров печатали пять лет, а издатель опасался конфискации — книгу продавали как «сложный экономический трактат».

1886 год — Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки. Его изобретение представляло собой шелковую полоску, пропитанную чернилами, которая позволяла печатать без постоянного обмакивания валика. Первые ленты были только черными, а многоцветные появились спустя 30 лет — для бухгалтерских отчетов.

1900 год — в Москве открыли Павелецкий вокзал. Его построили всего за два года специально для Рязано-Уральской железной дороги, а название дали по селу Павелец — важному хлеботорговому центру.

1904 год — в Санкт-Петербурге начало работу телеграфное агентство (СПТА). Его учредили три министерства — финансов, внутренних и иностранных дел — для контроля над информацией.

1911 год — во время мемориальных торжеств в память об Александре II в Киеве смертельно ранен премьер-министр Петр Столыпин.

1917 год — Временное правительство объявило Россию республикой. Это произошло через полгода после отречения Николая II, но до созыва Учредительного собрания. В тот же день упразднили каторгу и ссылку, амнистировали политических заключенных и пообещали ввести свободу слова. Однако параллельно создали «Совет пяти» — чрезвычайный орган власти, состоящий из министров, что стало признаком нарастания хаоса в управлении.

1941 год — начался 15-й Великий Индиктион — цикл в 532 года, после которого даты Пасхи повторяются в том же порядке. Это вычисление сделали византийские монахи в VI веке, объединив 28-летний солнечный цикл и 19-летний лунный. Текущий индиктион продлится до 2472 года, а его начало совпало с одним из самых трудных периодов мировой истории — Второй мировой войной.

1959 год — станция «Луна-2» впервые достигла поверхности спутника Земли. Советский аппарат доставил туда вымпелы с гербом СССР, а его радиосигналы подтвердили жесткую посадку в районе Моря Дождей.

2002 год — в Ханое установлена 30-тонная медная статуя Будды высотой 6,5 метра.

Дни рождения и юбилеи 14 сентября

В 1847 году родился Павел Яблочков — русский электротехник, изобретатель дуговой лампы («свеча Яблочкова»). Его система осветила парижский ипподром и набережную Темзы в Лондоне. Несмотря на мировое признание, Яблочков умер в бедности в Саратове от сердечной болезни.

В 1901 году родился Андрей Власов — советский генерал-лейтенант, участник битвы за Москву. Попав в плен в 1942 году, он перешел на сторону нацистов и возглавил Русскую освободительную армию (РОА). После войны был осужден за измену и казнен.

В 1932 году родился Игорь Кириллов — легендарный диктор советского телевидения, народный артист СССР. Озвучивал важнейшие события эпохи: от полета Гагарина до Парадов Победы.

В 1951 году родился Сергей Арцибашев — театральный режиссер и актер, народный артист России. Основал «Театр на Покровке», дважды получил Государственную премию за постановки русской классики.

В 1959 году родилась Татьяна Полякова — российская писательница, автор популярных детективов. Суммарный тираж ее произведений составил более 42 млн экземпляров. По данным Российской книжной палаты, Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России.

В 1983 году родилась Эми Уайнхаус — британская певица, автор песен в стиле соул и джаз. Ее альбом «Back to Black» принес пять «Грэмми», певица стала первой британкой с таким результатом. Боролась с алкоголизмом и наркозависимостью. Умерла в 27 лет от отравления алкоголем.

Кто отмечает дни рождения

89 лет исполняется Александру Кушнеру — русскому поэту, автору сборников «Ночная музыка» и «Дневные сны», лауреату Пушкинской премии и премии «Поэт». Его стихи переведены на английский, немецкий и французский языки.

66 лет исполняется Мортену Харкету — вокалисту норвежской группы a-ha, автору хита «Take On Me». Группа продала более 100 млн альбомов, а Харкет также выпустил сольные работы, включая альбом «Brother» (2014).

60 лет исполняется Дмитрию Медведеву — российскому политику, третьему президенту России (2008–2012) и председателю Правительства РФ (2012–2020).

56 лет исполняется Сергею Дроботенко — российскому юмористу, актеру и телеведущему. Участник различных юмористических шоу, автор скетчей в жанре абсурдного юмора.

52 года исполняется Эндрю Линкольну — английскому актеру, звезде сериала «Ходячие мертвецы» (роль Рика Граймса).